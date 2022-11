Mick Beale: les Rangers s’apprêtent à nommer le patron de QPR après le limogeage de Giovanni van Bronckhorst | Nouvelles du football

Mick Beale est sur le point de finaliser un accord pour devenir le patron des Rangers, avec une annonce attendue dès lundi.

Le joueur de 42 ans est arrivé sur le terrain d’entraînement du club pour terminer son déménagement de QPR après avoir été autorisé à tenir des pourparlers.

Il est entendu que Beale – qui a entretenu de bonnes relations avec le club depuis son départ en tant qu’entraîneur en novembre dernier – sera rejoint par les entraîneurs Harry Watling et Neil Banfield à Ibrox.

Le patron de QPR, Beale (à droite), est retourné à Ibrox pour regarder les Rangers contre Aberdeen le mois dernier





Paul Hall suivra une formation à QPR pendant que le club poursuivra sa recherche du remplaçant de Beale.

Beale faisait partie de l’équipe des coulisses de Steven Gerrard lorsque les Rangers ont remporté leur 55e titre de premier plan en 2021 avant de partir pour Aston Villa.

Il a ensuite décidé de devenir patron de QPR il y a moins de six semaines et a refusé une approche des Wolves le mois dernier, citant “l’intégrité et la loyauté” comme raison du rejet du poste en Premier League.

Beale et son équipe seraient en pourparlers de prolongation de contrat avec QPR avant que l’intérêt des Rangers ne se développe.

Et ce malgré la difficulté de la famille de Beale à s’installer dans les West Midlands – où il est toujours basé – après son déménagement de Glasgow en novembre dernier.

Il est également entendu que le club de championnat savait que Beale voulait revenir à Ibrox en tant que patron un jour lorsque les premières discussions sur sa nomination à QPR ont eu lieu.

Les joueurs des Rangers reprendront l’entraînement plus tard lundi, après la pause de la Coupe du monde, où ils devront rencontrer Beale avant de commencer les préparatifs de leur retour en championnat.

Le Gers affrontera Hibernian à Ibrox en Premiership écossaise, en direct sur Sky Sports, le 15 décembre – avec l’équipe à neuf points du Celtic en championnat.

Warburton: le poste dans le Gers sera “très difficile à refuser” pour Beale

L'ancien patron des Rangers et du QPR, Mark Warburton, se demande si Mick Beale serait le bon choix pour l'équipe d'Ibrox



L’ancien patron des Rangers, Mark Warburton, a déclaré à Sky Sports News :

“C’est une opportunité fantastique et Michael le saura. Il reconnaîtra le club, il aura de très bonnes relations au sein du club établies en travaillant avec Steven [Gerrard]donc si cela se présente, ce sera une opportunité fantastique et je suis sûr qu’il sera très difficile de la refuser.

« Diriger un club de la stature des Rangers est toujours une magnifique opportunité. Si cela se concrétise, il aura une décision très difficile à prendre, c’est sûr.

Lorsqu’on lui a demandé si l’opportunité était trop tôt dans sa carrière, Warburton a répondu : “Je pense qu’il le reconnaîtra. Mick est un gars très intelligent, il comprendra les implications de cela et le défi auquel il sera confronté, mais en même temps, je pense qu’il reconnaît que de telles opportunités ne se présentent pas très souvent pour gérer un club de la taille des Rangers, donc si tout va de l’avant, je pense qu’il se soutiendra pour réussir.

Alex Rae discute des candidats potentiels pour remplacer Giovanni van Bronckhorst chez Rangers



“Je pense que Mick serait assez honnête pour dire qu’un club de Premier League parmi les six ou huit premiers ne va pas arriver immédiatement et, en tant que tel, l’attrait du football européen, comme vous l’avez vu l’année dernière avec ce qui peut être réalisé et le soutien qu’ils reçoivent des supporters, ce type d’attraction, ce type de courbe d’apprentissage et d’expérience d’apprentissage, je suis sûr qu’ils plairont à Michael.

“Je pense que vous devez peser cela. Il est dans une bonne position en ce moment, il a eu un bon début de saison avec QPR, donc c’est une décision difficile. Mais je pense qu’il sera assez honnête avec lui-même pour savoir que ce type d’opportunités ne se présentent pas toutes les semaines.

“C’est un club énorme, une grande opportunité, une chance pour le football européen, de traiter avec l’ancienne entreprise. Il a été là avec Steven, Steven était manager et a fait un travail magnifique dans ce rôle et Micky l’a soutenu très efficacement et je suis sûr maintenant il serait intrigué de savoir s’il peut faire ce travail lui-même.”

“Beale correspond aux Rangers et connaît le club”

Image:

Beale (à droite) a été entraîneur sous Steven Gerrard chez Rangers pendant trois ans





L’ancien attaquant des Rangers Kenny Miller a déclaré à Sky Sports News :

“Il y a beaucoup de noms qui me viennent à l’esprit. Un pour moi qui serait tout en haut de la liste serait Mick Beale. Son nom a été évoqué au cours du dernier mois alors que les Rangers travaillaient dur.

“Je pense qu’il s’intègre, il connaît le club, il connaît les joueurs. Il n’y aurait pas de surprises s’il retournait dans le bâtiment en termes d’exigences et d’attentes du club de football et il a commencé son propre voyage en tant que manager plutôt bien aussi donc je pense qu’il serait tout en haut de la liste.”

Beale parle de ses souvenirs de son passage chez les Rangers et pourquoi il est allé voir le match contre Aberdeen



Le manager de Livingston, David Martindale, pense que Beale serait “un candidat idéal” pour le poste vacant des Rangers.

“Je ne veux pas parler hors tour parce que ce n’est pas à moi de parler d’autres clubs et d’autres managers, mais je pense que Michael conviendrait parfaitement aux Rangers”, a déclaré Martindale.

“Cela dépend de Michael Beale et du Rangers Football Club, pas de David Martindale.

« Est-ce que cela conviendrait ? Probablement, mais je n’en sais pas plus que vous.

“Je suis un grand défenseur des managers britanniques. J’aime voir la progression dans le jeu britannique et je pense qu’il y a beaucoup à dire pour embaucher quelqu’un qui connaît les joueurs et la connaissance du football écossais.”

