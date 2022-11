Mick Beale: les Rangers font une approche officielle à QPR pour discuter du travail de manager chez Ibrox | Nouvelles du football

Les Rangers ont fait une démarche officielle auprès de QPR pour parler à l’entraîneur-chef Mick Beale du poste de direction vacant à Ibrox, a appris Sky Sports News.

On s’attend à ce que QPR accorde aux Rangers la permission de parler à Beale.

Sky Sports News comprend également que Beale apprécierait l’opportunité de parler aux Rangers et de discuter de devenir le 18e manager permanent du club, après le limogeage de Giovanni van Bronckhorst lundi.

On pense que Beale – qui entretient de bonnes relations avec les personnalités du club – a entretenu de bonnes relations avec les Rangers depuis son départ en tant qu’entraîneur en novembre dernier lorsqu’il est parti avec Steven Gerrard pour Aston Villa après avoir aidé le 55e titre de haut vol du club en 2021.

Image:

Le patron de QPR, Beale, est retourné à Ibrox pour regarder les Rangers contre Aberdeen le mois dernier





L’Anglais a décidé de devenir patron de Loftus Road cet été et a refusé une approche des Wolves le mois dernier, citant “l’intégrité et la loyauté” comme raison du rejet du poste en Premier League.

Image:

Beale (à droite) était entraîneur sous Steven Gerrard chez Rangers





Pendant ce temps, le club d’Ibrox est en discussion avec l’équipe des coulisses laissée par Van Bronckhorst.

Dave Vos, Roy Makaay, Arno Philips et Yori Bosschaart ont tous rejoint en novembre dernier, cependant, comme les changements de direction précédents, on s’attend à ce que ceux qui sont arrivés avec le Néerlandais partent.

Image:

Beale a rejoint Aston Villa avec Steven Gerrard l’année dernière avant de quitter le club pour QPR





Warburton: le poste dans le Gers sera “très difficile à refuser” pour Beale

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Beale évoque ses souvenirs du club Ibrox



L’ancien patron des Rangers, Mark Warburton, a déclaré à Sky Sports News :

“C’est une opportunité fantastique et Michael le saura. Il reconnaîtra le club, il aura de très bonnes relations au sein du club établies en travaillant avec Steven [Gerrard]donc si cela se présente, ce sera une opportunité fantastique et je suis sûr qu’il sera très difficile de la refuser.

« Diriger un club de la stature des Rangers est toujours une magnifique opportunité. Si cela se concrétise, il aura une décision très difficile à prendre, c’est sûr.

Lorsqu’on lui a demandé si l’opportunité était trop tôt dans sa carrière, Warburton a répondu : “Je pense qu’il le reconnaîtra. Mick est un gars très intelligent, il comprendra les implications de cela et le défi auquel il sera confronté, mais en même temps, je pense qu’il reconnaît que de telles opportunités ne se présentent pas très souvent pour gérer un club de la taille des Rangers, donc si tout va de l’avant, je pense qu’il se soutiendra pour réussir.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alex Rae discute des candidats potentiels pour remplacer Giovanni van Bronckhorst chez Rangers



“Je pense que Mick serait assez honnête pour dire qu’un club de Premier League parmi les six ou huit premiers ne va pas arriver immédiatement et, en tant que tel, l’attrait du football européen, comme vous l’avez vu l’année dernière avec ce qui peut être réalisé et le soutien qu’ils reçoivent des supporters, ce type d’attraction, ce type de courbe d’apprentissage et d’expérience d’apprentissage, je suis sûr qu’ils plairont à Michael.

“Je pense que vous devez peser cela. Il est dans une bonne position en ce moment, il a eu un bon début de saison avec QPR, donc c’est une décision difficile. Mais je pense qu’il sera assez honnête avec lui-même pour savoir que ce type d’opportunités ne se présentent pas toutes les semaines.

“C’est un club énorme, une grande opportunité, une chance pour le football européen, de traiter avec l’ancienne entreprise. Il a été là avec Steven, Steven était manager et a fait un travail magnifique dans ce rôle et Micky l’a soutenu très efficacement et je suis sûr maintenant il serait intrigué de savoir s’il peut faire ce travail lui-même.”

“Beale correspond aux Rangers et connaît le club”

Image:

Beale (à droite) était entraîneur sous Steven Gerrard chez Rangers





L’ancien attaquant des Rangers Kenny Miller a déclaré à Sky Sports News :

“Il y a beaucoup de noms qui me viennent à l’esprit. Un pour moi qui serait tout en haut de la liste serait Mick Beale. Son nom a été évoqué au cours du dernier mois alors que les Rangers travaillaient dur.

“Je pense qu’il s’intègre, il connaît le club, il connaît les joueurs. Il n’y aurait pas de surprises s’il retournait dans le bâtiment en termes d’exigences et d’attentes du club de football et il a commencé son propre voyage en tant que manager plutôt bien aussi donc je pense qu’il serait tout en haut de la liste.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Kris Boyd discute de qui pourrait remplacer Van Bronckhorst chez Ibrox et du défi auquel le nouveau manager est confronté



Sports du ciel Le spécialiste et ancien attaquant des Rangers Kris Boyd pense que Beale est l’un des noms en lice pour succéder à Van Bronckhorst.

“Qu’il s’agisse de grands noms essayant de se lancer dans leur carrière de manager comme Steven Gerrard ou de managers essayant de reconstruire leur réputation comme Brendan Rodgers, pour ensuite retourner en Angleterre, je n’exclurais personne”, a déclaré Boyd.

“Les Rangers ne peuvent pas se permettre les salaires de Premier League sur lesquels Sean Dyche ou Ralph Hasenhuttl auraient été, mais il y a une attraction particulière pour les deux grands clubs en Écosse, l’attrait de jouer en Europe et la possibilité de gagner des trophées.

“Le plus évident à ce stade serait Mick Beale. Les fans des Rangers se souviennent de ce qu’il a fait sous Steven Gerrard, et ils sont extrêmement fiers qu’il ait fait partie de l’équipe qui a livré (numéro de titre) 55 pour le club de football. Il y a un lien évident là-bas.

« Reste à savoir si Mick Beale veut quitter QPR en ce moment, il a évidemment refusé les Wolves il n’y a pas si longtemps.

“Est-ce que c’était la bonne décision, ou peut-être qu’il a eu vent que quelque chose allait se passer à Ibrox et qu’il était prêt à attendre cela, nous ne savons pas. Il sera certainement quelqu’un qui est en lice.”

Les cinq prochains matchs des Rangers

15 décembre : Hibernian (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

20 décembre : Aberdeen (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

23 décembre : Comté de Ross (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 19h30, en direct Sports du ciel

28 décembre : Motherwell (h), Scottish Premiership, coup d’envoi 19h45

2 janvier : celtique (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 12h30, en direct Sports du ciel

Suivez les Rangers avec Sky Sports

Suivez chaque match des Rangers en Scottish Premiership cette saison avec nos blogs en direct sur le site Web et l’application Sky Sports, et regarder les résumés des matchs gratuitement.

Vous voulez les derniers Rangers ? Marquez notre Page d’actualités des Rangersvérifier Calendrier des Rangers et Derniers résultats des RangersRegardez Objectifs et vidéo des Rangersgarder une trace de Tableau de la Premiership écossaise et découvrez les jeux des Rangers à venir en direct sur Sky Sports.

Obtenez tout cela et plus encore – y compris les notifications envoyées directement sur votre téléphone – en téléchargeant le Application Sky Sports Scores et définir les Rangers comme votre équipe préférée.