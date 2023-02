Michigan, USC, Oklahoma et Penn State parmi les surprises de Joel Klatt lors de la Journée nationale de la signature

Joel Klatt explique quels programmes l’ont surpris depuis la Journée nationale de la signature. Il a parlé des chevaux de Troie de l’USC et Lincoln Riley a atterri au 8e rang au classement général. Joel a expliqué pourquoi il était surpris par l’USC et a expliqué qu’ils avaient besoin d’avoir plus de joueurs défensifs. Sa prochaine surprise a été l’atterrissage des Michigan Wolverines au 19e rang au classement général malgré deux apparitions consécutives au CFP. Joel a expliqué que le Michigan et l’USC utilisaient très bien le portail de transfert. Joel a discuté du classement du jour de la signature de Penn State, Oklahoma, TCU et Texas Tech et de la manière dont cela profite à leurs programmes.



IL Y A 5 HEURES・The Joel Klatt Show・15:55