Michigan : une entreprise a rejeté des produits chimiques industriels dans l’eau

WIXOM, Michigan (AP) – Les responsables de l’environnement du Michigan ont informé un fabricant de garnitures automobiles qu’il avait enfreint la loi en rejetant des produits chimiques industriels dans un système fluvial au nord-ouest de Detroit.

Le ministère de l’Environnement, des Grands Lacs et de l’Énergie du Michigan a déclaré que sa division des ressources en eau avait délivré mardi des citations à Tribar Manufacturing à Wixom pour avoir rejeté une solution de placage contenant du chrome hexavalent dans un système d’égout sanitaire le week-end du 29 juillet.

La solution a été acheminée vers une installation de traitement des eaux usées de la région qui rejette les eaux usées dans un ruisseau qui se jette dans le système de la rivière Huron.

Selon le ministère de la Santé et des Services sociaux du Michigan, le chrome hexavalent est un cancérogène connu qui peut avoir un certain nombre d’effets néfastes sur la santé par ingestion, contact avec la peau ou inhalation.

Tribar Manufacturing a été cité pour avoir omis d’informer immédiatement le ministère de l’Environnement, des Grands Lacs et de l’Énergie après avoir découvert le rejet. Il a également été cité pour avoir envoyé un rejet non autorisé de polluants à l’installation de traitement des eaux usées qui a entraîné une interférence avec le processus de traitement,

Tribar Manufacturing a eu jusqu’au 20 août pour répondre par écrit aux avis, selon l’agence d’État. L’Associated Press a appelé Tribar Manufacturing mercredi après-midi mais n’a pas pu laisser de message sur le système de messagerie vocale de l’entreprise.

Lundi, les responsables de la santé de l’État ont déclaré que les tests de 55 sites n’avaient pas détecté de chrome hexavalent dans le système de la rivière Huron en aval du rejet.

Les responsables de la santé recommandent aux personnes et aux animaux domestiques d’éviter tout contact avec l’eau de la rivière dans certaines parties des comtés d’Oakland et de Livingston. Il conseille également que les poissons pêchés dans cette zone ne doivent pas être consommés.

Le ministère de l’Environnement, des Grands Lacs et de l’Énergie a déclaré qu’il continuait d’enquêter sur les raisons du rejet de produits chimiques et sur le volume et le produit exacts qui ont été rejetés.

The Associated Press