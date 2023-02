Michigan State vs Rutgers prédiction et cotes pour le samedi 4 février (Faites confiance à Rutgers à la maison)

Michigan State et Rutgers se rencontrent pour la deuxième fois cette saison après la victoire de Sparty à East Lansig, 70-57 le mois dernier.

Les Scarlett Knights resteront à proximité, mais ce ne sera pas le match à domicile typique de Rutgers, qui renforce un avantage insensé sur le terrain au RAC, alors que les équipes jouent au Madison Square Garden.

Voici les cotes pour cette confrontation du samedi après-midi :

Michigan State vs Rutgers cotes, écart et total

Michigan State vs Rutgers prédiction et choix

Rutgers prendra le court trajet en bus jusqu’à MSG, et l’espoir est que leur défense voyagera, la deuxième meilleure du pays selon KenPom. Alors que Michigan State est capable de protéger le ballon contre la défense grouillante des Scarlett Knights avec leurs deux gardes AJ Hoggard et Tyson Walker, l’incapacité de l’équipe à marquer à l’intérieur les retiendra.

La défense intérieure de Rutgers est fantastique, 13e en défense à deux points et l’équipe fait un excellent travail pour forcer les équipes à sortir de la ligne des trois points, permettant le 43e taux de trois points le plus bas du pays. C’est un problème pour l’État du Michigan, qui n’est pas si efficace à l’intérieur de l’arc et dépend de sa capacité à frapper trois, l’équipe tire près de 38% au-delà de l’arc cette saison, ce qui compense son troisième pourcentage inférieur de deux points.

Si Michigan State va avoir du mal à marquer, je pense que Rutgers peut générer suffisamment d’attaque pour se retirer dans celui-ci. L’équipe est implacable sur le verre, top 50 du pays, et les Spartans sont les 15 derniers du pays pour forcer les revirements. Le groupe de Steve Pikiell n’est pas explosif en attaque, mais l’incapacité de l’État du Michigan à défendre la jante est une préoccupation, 208e dans le pays, par Haslamétrie.

Je pense que Rutgers est la meilleure équipe, et même si ce match se déroule sur un terrain neutre, je me rangerai du côté de l’équipe locale pour faire le travail et couvrir de quelques seaux.

