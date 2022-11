Michigan RB Blake Corum rend grâce pendant la semaine de l’Ohio State

ANN ARBOR, Michigan (AP) – Blake Corum a grandi dans une ville de Virginie à un seul arrêt dans une ferme avec des vaches, des cochons et des poulets.

Il se souvient ne pas porter de chaussures lorsqu’il est sorti pour explorer et créer des œuvres d’art sur les arbres en peignant avec un mélange de charbon de bois et d’eau.

Quand Corum était très jeune, c’était le seul jeu que certains pensaient qu’il ferait.

“J’ai beaucoup grandi à l’hôpital à cause d’une maladie cardiaque”, a déclaré Corum dans une interview à l’Associated Press. “Les médecins ont dit que je ne serais probablement pas capable de faire du sport.”

De toute évidence, ils avaient tort.

Corum est devenu un porteur de ballon star pour le n°3 du Michigan (11-0, 8-0, n°3 CFP).

Il pourrait s’avérer être le joueur le plus important du match contre l’État n ° 2 de l’Ohio (11-0, 8-0, n ° 2 CFP) sur la route samedi avec une place dans le match de championnat Big Ten et probablement le College Football Playoff en jeu.

Ses chiffres se comparent bien avec les joueurs à sa position qui ont remporté le trophée Heisman ce siècle.

Corum pourrait avoir une chance de remporter le prix s’il peut réaliser une performance spectaculaire lors d’une victoire contre les Buckeyes, comme l’ont fait les anciennes stars du Michigan Desmond Howard et Charles Woodson avant d’être nommé joueur le plus remarquable du football universitaire.

Le porteur de ballon sournois et puissant de 5 pieds 8 pouces et 210 livres a parcouru 1 457 verges et marqué 19 touchés, ce qui le place statistiquement dans une entreprise comparable aux demis offensifs vainqueurs du trophée Heisman Derrick Henry, Mark Ingram et Reggie Bush.

En dehors des terrains, Corum semble encore plus spécial.

Un jour après s’être blessé au genou gauche lors d’une victoire contre l’Illinois, il a utilisé des fonds provenant d’accords de nom, d’image et de ressemblance pour faire don de 300 dindes, de haricots verts, de compote de pommes, de lait, d’un chapeau d’hiver et d’un désinfectant pour les mains à des familles de Superior Township et Ypsilanti, Michigan.

“Ce qui est impressionnant, c’est qu’il n’est pas seulement ici en tant que bénévole pour faire le travail, il écrit le chèque”, a déclaré Bilal Saeed, qui assiste Corum dans les initiatives de service communautaire et les accords NIL.

Corum, qui a également fait don de centaines de dindes l’année dernière, a dû être convaincu que partager publiquement ce qu’il fait dans la communauté servait un plus grand bien que d’inquiéter certaines personnes pourraient penser qu’il essaie d’obtenir le crédit de ses efforts caritatifs.

“J’ai été béni toute ma vie, donc je veux juste bénir les autres et les voir sourire”, a déclaré Corum dimanche après avoir boité sensiblement en distribuant des dindes congelées et plus lors de son deuxième événement annuel. “C’est pour ça que je vis. Je ferai ça jusqu’au jour de ma mort.

Corum a déclaré qu’il donnait la moitié de ce qu’il gagnait avec les accords NIL, notamment en donnant des bottes, de l’équipement et de l’argent à Wolverine grâce à un accord avec les joueurs de ligne offensifs du Michigan.

“Il est incroyable à tous égards”, a déclaré l’entraîneur Jim Harbaugh lundi. « Personnalité plus grande que nature. Une empathie plus grande que nature.

Corum a été élevé à Marshall, Virginie, à environ 80 km à l’ouest de Washington, DC, par des parents qui passaient 4 heures par jour à le conduire vers et depuis St. Vincent à Laurel, Maryland, au début de sa carrière au lycée.

En tant que porteur de ballon sous-dimensionné visant à être encore plus exposé aux grands collèges, il a passé ses deux dernières années d’internat à la St. Frances Academy de Baltimore.

“Il est une combinaison de Walter Payton et Barry Sanders”, a déclaré l’entraîneur-chef associé du Michigan Frances “Biff” Poggi, le dernier entraîneur de Corum au lycée et le prochain entraîneur des Charlotte 49ers de Conference USA. “Il court avec la même force que Payton et est aussi insaisissable que Sanders avec une coupe sautée aussi bonne que n’importe qui que j’ai jamais vue.”

Les parents de Corum possèdent une entreprise d’aménagement paysager et après l’avoir mis au travail lorsqu’il était jeune, ils ont vu très tôt des signes qu’il était un donateur.

“Blake a toujours voulu mettre une partie de l’argent qu’il gagnait dans l’offrande de l’église”, a déclaré son père, James Corum, lors d’un entretien téléphonique lundi. “Tout ce qu’il fait sur et en dehors du terrain, ça me rend fier de l’avoir comme fils.”

Tout comme les médecins doutaient de sa capacité à surmonter une maladie cardiaque pour faire du sport, Corum entend toujours des opposants suggérer qu’il est trop petit pour exceller dans le football.

Ils se sont également avérés faux.

“Les gens disaient toujours – et certains le disent encore aujourd’hui – que j’étais trop petit et trop petit”, a déclaré Corum à l’AP. “C’est juste de l’huile sur le feu.”

___

Le journaliste d’Associated Press Mike Householder à Ypsilanti, Michigan, a contribué.

___

Suivez Larry Lage sur https://twitter.com/larrylage

___

Football universitaire AP : https://apnews.com/hub/college-football et https://twitter.com/ap_top25. Inscrivez-vous à la newsletter de l’AP sur le football universitaire : https://tinyurl.com/mrxhe6f2

Larry Lage, l’Associated Press