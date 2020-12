Le représentant américain Paul Mitchell du Michigan a quitté le Parti républicain lundi, déclarant dans une lettre aux responsables qu’il était « inacceptable que des candidats politiques traitent notre système électoral comme si nous étions une nation du tiers monde et incitaient à la méfiance à l’égard de quelque chose d’aussi fondamental le caractère sacré de notre vote. «

Les commentaires et la décision de Mitchell sont intervenus alors que les électeurs se réunissaient à Lansing et aux États-Unis lundi pour élire officiellement le candidat démocrate Joe Biden au poste de président élu sur la base du résultat des élections du 3 novembre. Cependant, le président Donald Trump et ses alliés ont continué d’essayer de semer le doute sur les résultats, alléguant que la fraude ou la corruption dans le Michigan et dans plusieurs autres États du champ de bataille, bien qu’ils n’aient aucune preuve d’exemples généralisés de l’un ou l’autre.

Plus:Les délégués du Collège électoral du Michigan ont voté pour Joe Biden et Kamala Harris

La lettre et la décision de Mitchell ont d’abord été rapportées par CNN. Mitchell, qui était déjà sur le point de quitter le Congrès le mois prochain après avoir refusé de se présenter pour un troisième mandat de deux ans cette année, avait été l’un des rares républicains au Congrès à dire que Biden avait remporté l’élection et que Trump devait l’accepter.

Mitchell a envoyé la lettre demandant que son affiliation à un parti devienne indépendante à Ronna McDaniel, la présidente du Comité national républicain, et au représentant Kevin McCarthy de Californie, le chef du parti à la Chambre des États-Unis.

Le mandat de Michell se termine le 3 janvier avec la nomination d’un nouveau Congrès. Avec sa décision, il devient le deuxième membre républicain de l’actuelle délégation du Congrès du Michigan à abandonner le parti. En juillet 2019, le représentant Justin Amash du canton de Cascade, qui ne s’est pas non plus présenté à la réélection cette année, a quitté le parti et est devenu plus tard libertaire après avoir appelé à la destitution de Trump.

Lundi, les 16 membres du Collège électoral du Michigan ont voté pour Biden, qui a remporté le vote populaire de l’État par plus de 150000 voix malgré les affirmations spécieuses de Trump à l’effet contraire.

Trump et ses alliés ont fait valoir que ce qu’ils ont considéré comme des irrégularités dans le décompte des voix à Detroit aurait dû empêcher le vote d’être certifié et les électeurs de s’asseoir. Mais chaque tribunal qui a examiné les allégations les a jugées juridiquement insuffisantes ou non crédibles.

Mitchell a déclaré qu’il était un partisan de Trump et un partisan actif du Parti républicain, recueillant des centaines de milliers de dollars et contribuant à partir de sa richesse personnelle. Il a également déclaré qu’il convenait qu’il y avait des « aspects déconcertants à cette élection » et la possibilité que des votes frauduleux aient été exprimés.

« Des mesures doivent être prises, par chaque État, pour vérifier les résultats des élections, valider les bulletins de vote et traiter et rapporter les résultats pour s’assurer que chaque vote légal compte », a-t-il déclaré, ajoutant qu’un tel processus devrait être entrepris dans tout le Michigan. « Cependant, le président et son équipe juridique n’ont pas fourni de preuves substantielles de fraude ou d’échec administratif à une échelle suffisamment grande pour avoir un impact sur le résultat de l’élection. »

« Ronna, vous connaissez bien la politique du Michigan. Le président Trump n’a pas perdu le Michigan à cause du comté de Wayne, mais il l’a plutôt perdu à cause de la diminution du soutien dans des régions comme le Kent et le comté d’Oakland, deux bastions républicains précédents », a poursuivi Mitchell.

Mitchell a noté que tout candidat a le droit de demander un recomptage et d’intenter des poursuites judiciaires, mais le président n’a pas réussi à prouver son cas. « Si les dirigeants républicains s’assoient collectivement et tolèrent les théories du complot infondées et » arrêtent le vol « des rassemblements sans dénoncer notre processus électoral, que le Département de la sécurité intérieure a déclaré être » le plus sûr de l’histoire américaine « , notre nation sera endommagée, » il a dit.

« Je crois que des considérations politiques brutes, et non des préoccupations d’ordre constitutionnel ou d’intégrité électorale, motivent de nombreux dirigeants de partis à soutenir les efforts » d’arrêter le vol « , ce qui est extrêmement décevant pour moi », at-il ajouté.

Contactez Todd Spangler autspangler@freepress.com. Suivez-le sur Twitter@tsspangler. En savoir plus surPolitique du Michigan et inscrivez-vous à notrebulletin des élections.