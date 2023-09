Michigan iGaming et les opérateurs de paris sportifs déclarent un chiffre d’affaires de 175,4 millions de dollars en août

DETROIT, 19 septembre 2023 — Les opérateurs commerciaux et tribaux du Michigan ont déclaré un total combiné de 175,4 millions de dollars de recettes brutes de jeux sur Internet (iGaming) et de recettes brutes de paris sportifs en août. Les recettes brutes ont diminué de 0,4% par rapport aux résultats de juillet.

Les recettes brutes des iGaming en août ont totalisé 152,2 millions de dollars et les recettes brutes des paris sportifs ont totalisé 23,2 millions de dollars. En juillet 2023, les recettes brutes des iGaming s’élevaient à 153,6 millions de dollars et celles des paris sportifs à 22,5 millions de dollars.

Les recettes brutes ajustées (AGR) totales combinées des jeux d’argent et des paris sportifs sur Internet pour le mois d’août s’élevaient à 153,1 millions de dollars, dont 137,2 millions de dollars provenant d’iGaming et 15,9 millions de dollars provenant des paris sportifs sur Internet, ce qui représente une diminution de 0,7 % et 3,0 %, respectivement, par rapport à juillet 2023. Par rapport à juillet 2023. Chiffre d’affaires publié en août 2022, iGaming AGR a augmenté de 16,8 % et les paris sportifs ont diminué de 1,3 %.

Le montant total des paris sportifs sur Internet, à 218,5 millions de dollars, est en hausse de 8,8 % par rapport aux 200,8 millions de dollars enregistrés en juillet 2023.

Les opérateurs ont déclaré avoir soumis 29,7 millions de dollars de taxes et de paiements à l’État du Michigan au cours du mois d’août, notamment :

Taxes et frais sur les jeux sur Internet : 28,6 millions de dollars

Taxes et frais sur les paris sportifs sur Internet : 1,1 million de dollars

Les trois casinos de Détroit ont déclaré avoir payé à la ville de Détroit 7,3 millions de dollars en taxes sur les mises et en frais de services municipaux au cours du mois d’août, notamment :

Taxes et frais sur les jeux sur Internet : 6,9 millions de dollars

Taxes et frais sur les paris sportifs sur Internet : 368 596 $

Les opérateurs tribaux ont déclaré avoir versé 3,6 millions de dollars de paiements aux organes directeurs en août.

Un tableau de répartition des revenus des jeux et paris sportifs en ligne est disponible sur le site Internet de l’agence.

Au cours du mois d’août, 15 opérateurs au total ont proposé des jeux et des paris sportifs sur Internet. Depuis le 1er août, les casinos d’Odawa ont cessé d’offrir des paris sportifs sur Internet, réduisant ainsi le nombre d’opérateurs de paris sportifs sur Internet dans l’État à 14. Les détails des résultats des jeux sur Internet et des paris sportifs sur Internet de chaque opérateur sont disponibles sur le site Web du MGCB.

Le jeu, sous quelque forme que ce soit, est uniquement destiné à des fins de divertissement. Si quelqu’un a un problème de jeu, veuillez appeler la ligne d’assistance gratuite 24 heures sur 24 de l’État au 1-800-270-7117 ou la section de jeu responsable du MGCB au 1-888-223-3044. Vous pouvez également visiter le Page Jeu Responsable du site MGCB pour obtenir des informations sur les programmes d’auto-exclusion, notamment la liste des personnes dissociées et la base de données sur le jeu responsable des jeux et paris sportifs sur Internet. Visitez également DontRegretTheBet.org pour des outils supplémentaires pour aider les citoyens à jouer de manière responsable.

Le Michigan Gaming Control Board doit garantir la conduite de jeux justes et honnêtes afin de protéger les intérêts des citoyens de l’État du Michigan. Apprenez-en davantage sur Michigan.gov/MGCB.