Michigan, Creighton, USC parmi les équipes de la bulle du tournoi NCAA

Andy Katz Analyste et écrivain de basketball universitaire

Ma propre règle est d’essayer de ne pas utiliser le mot bulle avant le 1er février.

Eh bien, nous sommes dans moins de 10 jours et de nombreuses équipes se dirigent vers cette ligne de coupe pour le tournoi NCAA.

Les sangs bleus que l’on pensait autrefois se diriger dans la mauvaise direction se sont redressés. Alors ne vous inquiétez pas, il n’y a aucune raison de croire que la Caroline du Nord, Duke et le Kentucky ne seront pas sur le terrain. Les graines peuvent faire un tour de montagnes russes, et il n’est pas exclu que nous puissions nous retrouver avec un affrontement historique entre un Kentucky et un Duke dès le premier ou le deuxième tour s’ils se sont retrouvés dans un 7-10 ou 8 -9 jeu.

La liste des équipes qui seront sur les lignes de départ du 11 au 12, soit sur le terrain sans avoir à se rendre à Dayton pour le First Four, soit en direction des premiers soirs du tournoi, est longue. Et cette liste va changer chaque semaine au cours des 40 prochains jours.

Voici ma liste actuelle, à travers les matchs de dimanche, de 20 équipes qui ont du travail à faire pour entrer dans la grande danse.

1. État de Boise (15-5): Les Broncos ont remporté cinq de leurs sept premiers matchs dans le Mountain West et étaient à une possession de battre le Nouveau-Mexique en prolongation au Pit. Leurs meilleures victoires sont survenues contre Texas A&M, à Saint Louis, et contre les équipes Pac-12 de l’État de Washington et du Colorado sur des terrains neutres. Les Broncos doivent encore jouer à San Diego State (3 février) et au Nouveau-Mexique (22 février) et les Aztèques (28 février) à domicile. Et ils terminent la saison à Utah State (le 4 mars). Si Boise State veut être sur le terrain, alors aller 2-2 dans ces quatre matchs semble être un must. Bien sûr, les Broncos ne peuvent pas perdre de matchs contre le bas de la ligue.

2. Creighton (11-8): Les Bluejays ne devraient pas être dans cette position, mais des blessures et une séquence de six défaites les ont mis dans une situation difficile. Creighton est en bonne santé et devrait être en mesure d’être en sécurité sur le terrain. Mais cela aiderait à ne pas perdre de matchs au fond du Big East. Bien sûr, les victoires sur Texas Tech et Arkansas à Maui ont une durée de vie. Les Bluejays ont une séquence de cinq matchs du 11 au 25 février qui devrait déterminer leur sort : UConn, à Providence, à St. John’s, Marquette et à Villanova.

3. État de l’Arizona (15-5): Les Sun Devils sont passés de la première place potentielle du Pac-12 à la nécessité de faire encore plus de travail. L’ASU a été balayée à domicile par l’UCLA et l’USC. L’ASU a déjà perdu à domicile contre l’Arizona et a perdu au Texas Southern et 37 points à San Francisco. Les Sun Devils devraient aller bien, mais les quatre derniers matchs de la saison vont les tester. Ils hébergent l’Utah puis vont en Arizona, UCLA et USC.

4. Maryland (12-7): Les Terps ont pris un départ 8-0 mais ont ensuite perdu au Wisconsin, contre le Tennessee à Brooklyn, et ont été battus à domicile par UCLA. Les Terps ont perdu quatre matchs consécutifs sur la route des Big Ten. La bonne nouvelle est que le Maryland accueillera les trois prochains. Les Terps devraient être en mesure d’obtenir une offre, mais terminer la saison à Ohio State et Penn State pourrait éventuellement les mettre en position d’avoir besoin d’une victoire au tournoi Big Ten.

5. Pitt (13-7): Les Panthers occupaient la première place de l’ACC il y a quelques semaines après avoir battu la Caroline du Nord et la Virginie à domicile. Ces deux victoires, ainsi que la victoire à NC State, devraient apaiser toutes les craintes. Mais les Panthers feraient bien de ne pas tomber complètement à plat. Pitt doit encore jouer deux fois à Miami, aller en Caroline du Nord et affronter un adversaire délicat dans l’État de Floride, qui commence à jouer beaucoup mieux et vient de battre les Panthers le week-end dernier.

6. Memphis (15-5): Les Tigres doivent rester dans le top deux américain. La victoire de Temple sur Houston est préoccupante pour la séparation, mais Memphis a déjà battu Temple à Philadelphie. Les Tigers ont également une victoire sur Auburn sur un terrain neutre. Le curriculum vitae favorise Memphis en tant que meilleure équipe de l’Américain non nommé Houston. Les Tigers peuvent apaiser leurs craintes en battant Houston lors de l’un de leurs deux affrontements – le 19 février sur la route ou à domicile pour terminer la saison le 5 mars. Jouer l’hôte de Temple le 12 février est également bon pour un éventuel balayage .

7. état de l’Ohio (11-8): Les Buckeyes ne figurent sur cette liste que parce qu’ils en ont perdu cinq de suite, notamment au Nebraska et à domicile face au Minnesota. Ils ont également raté quelques victoires potentielles de haut niveau, perdant contre l’État de San Diego à Maui, à Duke et contre la Caroline du Nord à New York. La préoccupation pour l’État de l’Ohio est le calendrier restant. Bien sûr, ce sera une aide précieuse si les Buckeyes en gagnent quelques-uns, mais devoir se rendre dans l’Illinois, l’Indiana, l’Iowa, Purdue et l’État du Michigan ne leur laisse pas beaucoup de place à l’erreur.

8. État de Penn (13-6): Les Nittany Lions ont raté quelques occasions, notamment contre Virginia Tech sur un terrain neutre, à Clemson (double défaite en OT) et au Wisconsin. Les Nittany Lions ont une victoire sur la route dans l’Illinois et des victoires à domicile contre l’Indiana et l’Iowa qui les ont dans la conversation pour une offre. Mais Penn State pourrait facilement encore jouer son chemin, avec des matchs sur la route à Rutgers, Purdue, Ohio State et Maryland toujours au programme. Et rien n’est garanti au Nebraska, au Minnesota et au Nord-Ouest. Oui, c’est sept autres matchs sur la route au programme.

9. USC (14-6): Les chevaux de Troie devraient aller bien, car la victoire sur Auburn est un séparateur pour eux, et battre ASU à Tempe était également énorme pour le CV. Ils ont presque obtenu UCLA à Pauley, perdant par une possession. Les chevaux de Troie accueillent UCLA cette semaine et terminent la saison avec une solide liste d’aller au Colorado, en Utah et d’accueillir l’Arizona et l’Arizona State.

dix. Virginie-Occidentale (11-8): Les Mountaineers ont pris un départ de 10-2, mais ont perdu six de leurs sept derniers matchs. La seule victoire a été massive en éliminant TCU, mais les alpinistes ont beaucoup de travail à faire. Cela aide qu’ils accueillent Auburn dans le SEC / Big 12 Challenge, une opportunité qu’ils ne peuvent pas laisser échapper. Les trois derniers matchs seront un test majeur, avec des matchs sur la route à Kansas et à Iowa State, et un match à domicile de fin de saison contre Kansas State.

11. Nevada (15-5): Le Wolf Pack a eu une chance en or de trouver un constructeur de CV le 22 novembre, mais a perdu contre Kansas State par un en prolongation. La victoire de deux points sur Boise State aide à Mountain West. Mais se faire souffler par 15 à Boise n’a pas fait avancer la cause. Il y a trois matchs à encercler – aller-retour contre le Nouveau-Mexique et un match à domicile contre l’État de San Diego.

12. État de l’Utah (16-4) : Les Aggies ont beaucoup de victoires de qualité, mais n’ont pas encore une victoire contre une équipe qui peut être assurée qu’elle sera sur le terrain. Cela exerce une pression énorme sur les Aggies pour remporter une victoire contre l’État de San Diego – à domicile ou sur la route – contre le Nouveau-Mexique à domicile et / ou l’État de Boise.

13. Nord-Ouest (12-5) : Les Wildcats ont remporté les victoires dans l’État du Michigan, dans l’Indiana et dans l’Illinois à domicile. Si la saison se terminait aujourd’hui, les Wildcats seraient sur le point d’entrer sur le terrain. Mais ils en ont perdu deux de suite, et une pause COVID d’une semaine signifie qu’ils ont un emploi du temps chargé au cours des deux prochaines semaines. Ils doivent trouver un moyen de sortir des six prochains matchs avec trois victoires pour se sentir toujours sur la bonne voie. Terminer la saison avec trois des quatre sur la route – à Illinois, au Maryland et à Rutgers – mettra cette équipe à l’épreuve.

14. État de l’Oklahoma (11-8): Les Cowboys se sont fait remarquer après la victoire de samedi contre Iowa State. OSU a une fiche de 3-4 dans le Big 12. Le Big 12 offre tellement de chances d’être une équipe du tournoi NCAA, il est donc bien trop tôt pour exclure OSU de la compétition. Obtenir TCU, Kansas, Kansas State et Baylor à Stillwater pourrait changer la donne.

15. Oklahoma (11-8): Je suis moins audacieux sur les Sooners après leur défaite contre Oklahoma State. Mais OU a une énorme opportunité de tourner le récit en sa faveur si les Sooners peuvent battre l’Alabama dans le Big 12/SEC Challenge. Obtenir le Kansas, l’État du Kansas et le TCU à domicile pourrait également modifier leurs plans d’après-saison.

16. Wake Forest (14-6): Les Demon Deacons ont les atouts pour entrer sur le terrain, avec des victoires sur Wisconsin, Duke et Clemson. Wake doit juste garder le cap et ne pas commencer à perdre face aux équipes en bas de l’ACC. Wake obtient toujours NC State et North Carolina à domicile, mais les matchs sur la route à Pitt, NC State et Miami pourraient changer son destin.

17. Texas A&M (13-6) : Les Aggies ont flairé les occasions de non-conférence, donc le travail devra être fait dans la SEC. Perdre au Kentucky n’est pas préjudiciable tant que Texas A&M peut remporter quelques victoires clés. Les Aggies jouent encore deux fois à Auburn, en Alabama et en Arkansas, et obtiennent le Tennessee à domicile.

18. Utah (14-7) : Les Utes étaient sur la carte de la NCAA avec la victoire sur l’Arizona le 1er décembre, mais l’Utah est toujours à la recherche d’une deuxième victoire significative. Ne pas battre TCU à la maison n’a pas aidé la cause. Les Utes obtiennent UCLA et USC à la maison et doivent encore aller dans les écoles de l’Arizona. Gagner deux d’entre eux contribuerait grandement à gagner une offre.

19. Michigan (11-8): Les Wolverines ont raté tous leurs matchs de CV hors conférence, perdant contre l’Arizona State à Brooklyn, le Kentucky à Londres, la Caroline du Nord à Charlotte et la Virginie à domicile. La victoire de Pitt à Brooklyn semble meilleure maintenant, mais la défaite à domicile contre Central Michigan pique. Le Michigan doit commencer à battre les équipes en compétition pour le sommet du Big Ten, comme Purdue (domicile), Michigan State (domicile), Rutgers (route), Indiana (domicile et domicile) et Illinois (route).

20. Temple (12-9) : Les Owls sont maintenant sur la photo après avoir gagné à Houston dimanche. Temple avait déjà battu Rutgers et VCU. Les Owls ont remporté six victoires sur huit aux États-Unis. Temple obtient toujours Houston à la maison et a une chance d’égaliser la série Memphis après avoir perdu le premier. Terminer la saison à Tulane pourrait être une situation risquée si Temple en avait besoin.

Andy Katz est un écrivain, analyste et animateur de basketball universitaire de longue date. Il peut être vu sur le Big Ten Network, ainsi que March Madness et NCAA.com, et il héberge le podcast “March Madness 365”. Katz a travaillé chez ESPN pendant près de deux décennies et, avant cela, dans des journaux pendant neuf ans.

