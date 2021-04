MICHAEL Huisman a admis que la star de Big Bang Theory, Kaley Cuoco, avait eu du mal à filmer des scènes de sexe sur The Flight Attendant.

Michael joue un inconnu chaud que le personnage de Kaley – l’agent de bord alcoolique Cassie Bowden rencontre sur un vol et qu’elle trouve mort dans son lit avec la gorge tranchée le lendemain matin après leur connexion.

5 Michiel joue un inconnu que le personnage de Kaley – l’agent de bord alcoolique Cassie Bowden rencontre sur un vol Crédits: Rex

Mais Michiel, 39 ans, a déclaré que les scènes étaient difficiles à filmer car Kaley, 35 ans, n’avait jamais tourné de scène torride auparavant et la trouvait « inconfortable ».

Il a raconté à l’émission ITV This Morning; « Bien sûr, je ne m’en suis pas rendu compte, mais pour une raison quelconque, elle n’avait jamais fait de scène d’amour auparavant, je suppose que jamais

est arrivé sur The Big Bang Theory.

«Alors quand on faisait un assez bon… on se fait sortir sur le lit, sous les couvertures, on fait notre première scène comme ça et j’ai remarqué

elle planait en quelque sorte sur moi, elle n’est pas vraiment assise sur mes jambes. «

Michiel a expliqué que se tenir au-dessus de son corps pour éviter de le toucher a commencé à faire des ravages sur Kaley comme prise après prise.

5 Les hôtes Philip Schofield et Rochelle Humes ont rigolé alors que Michiel révélait à quel point les choses étaient gênantes Crédits: Rex

5 Michiel a révélé que Kaley n’avait jamais tourné de scène torride jusqu’à la nouvelle émission The Flight Attendant Crédits: Rex

5 Michiel a aidé Kaley à lui donner un aspect réel et à se sentir à l’aise Crédit: AP

« Après trois heures, elle commence à trembler un peu et je me dis » Kaley, qu’est-ce que tu fais?

« Asseyez-vous! »

«Et il s’est avéré qu’elle était si mal à l’aise et qu’elle ne savait pas comment faire ça. Elle essayait de ne pas me toucher.

La série comique-dramatique, qui a déjà été renouvelée pour une deuxième série, a été produite par la société de Kaley Yes, Norman Productions et elle est également productrice exécutive de l’émission.

5 Cette image publiée par HBO Max montre Griffin Matthews, à gauche, et Kaley Cuoco dans une scène de la série «The Flight Attendant». Le spectacle a été nominé pour un Golden Globe Crédit: AP

Kaley a déjà déclaré qu’elle comptait sur Michiel pour faire fonctionner les scènes, disant à USA Today: « J’ai dit à Michiel, ‘Je n’ai jamais fait ça auparavant. L’avez-vous déjà fait? »

« Il dit: » Ouais, 30, 40 fois « et je me suis dit » QUOI? « »

«Michiel dit enfin: » On dirait que vous planez au-dessus des toilettes publiques. Que faites-vous? «

« Je suis comme, ‘Je ne sais pas ce que je fais’, alors il a dû m’apprendre maladroitement comment avoir de faux rapports sexuels. »