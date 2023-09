Michelle Yeoh s’apprête à revenir dans le rôle de l’empereur Philippa Georgiou dans le nouveau film « Star Trek »

CNN

Vivez longtemps et prospérez, Michelle Yeoh.

Après avoir remporté l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans « Everything Everywhere All At Once » le mois dernier, Yeoh se prépare à revenir dans l’univers de Star Trek pour reprendre son rôle d’empereur Philippa Georgiou dans le nouveau film « Star Trek : Section 31 ». .

Yeoh a été présenté pour la première fois en tant que personnage en 2017, lorsque la série télévisée « Star Trek : Discovery », lauréate d’un Emmy, a fait ses débuts sur Paramount+.

Paramount+ et CBS Studios ont annoncé la nouvelle mardi. Yeoh sera également producteur exécutif du projet.

Yeoh a déclaré dans un communiqué de presse qu’elle était « plus que ravie » de reprendre son rôle dans le film « Section 31 », qui, selon elle, « est proche et cher à mon cœur depuis que j’ai commencé à jouer Philippa jusqu’à l’époque où ce nouvel âge d’or de ‘Star Trek’ est lancé.

« La voir enfin avoir son moment est un rêve devenu réalité en une année qui m’a montré l’incroyable pouvoir de ne jamais abandonner ses rêves. Nous avons hâte de partager ce qui vous attend, et d’ici là : vivez longtemps et prospérez (à moins que l’empereur Georgiou n’en décide autrement) », a-t-elle poursuivi.

Ce fut véritablement une année de rêves devenus réalité pour Yeoh, qui est entrée dans l’histoire en tant que première femme d’origine asiatique à remporter un Oscar dans la catégorie de la meilleure actrice en mars. « Everything Everywhere All At Once » a remporté sept Oscars ce soir-là, dont celui de Yeoh et le premier prix du meilleur film.

« Section 31 » présentera le personnage de Yeoh alors qu’elle rejoint une division secrète de Starfleet et est « chargée de protéger la Fédération Unie des Planètes et de faire face aux péchés de son passé », selon un synopsis officiel.

« Star Trek : Section 31 » commencera sa production plus tard cette année.