Michelle Yeoh révèle pourquoi Quentin Tarantino ne l’a pas choisie pour “Kill Bill”

Quentin Tarantino et Michelle Yeoh ont une amitié qui remonte à des décennies.

Tarantino a été franc dans le passé sur son soutien à Yeoh et a même crédité sa performance dans “Police Story 3” de 1992 comme étant une influence dans le personnage d’Uma Thurman, The Bride, dans “Kill Bill”.

Comme Yeoh savait qu’elle était une source d’inspiration pour le film, elle a demandé à Tarantino pourquoi elle n’avait pas été choisie pour le classique de 2003.

“J’ai posé la même question à Quentin”, a déclaré Yeoh dans une interview avec Town & Country. “Il est très intelligent. Il a dit : ‘Qui croirait qu’Uma Thurman pourrait te botter le… ?'”

Tarantino a inspiré Yeoh à poursuivre sa carrière d’actrice après s’être blessée sur le tournage de “The Stunt Woman” en 1996.

“Je pensais m’être cassé le dos. Je pensais que j’étais paralysée”, a-t-elle déclaré, notant que Tarantino était à Hong Kong à l’époque et lui avait rendu visite à l’hôpital.

“Je dois dire, Quentin, il est persévérant”, a-t-elle poursuivi. “Il est ce qu’il est aujourd’hui parce qu’il est plein de passion et d’amour, alors il m’a épuisée. Soudain, nous nous sommes animés. Alors j’ai pensé : « Peut-être que je ne suis pas prêt à abandonner. »”

À l’époque, Tarantino était à Hong Kong pour projeter son film classique, “Pulp Fiction”.

“J’étais juste une grande, grande fan d’elle”, a déclaré Tarantino au point de vente. “Il y avait toujours une étincelle dans ses yeux.”

En 2019, Tarantino a partagé qu’un “Kill Bill: Vol. 3” pourrait être en préparation.

“Je viens de dîner avec Uma Thurman hier soir”, a déclaré Tarantino lors d’une discussion avec Andy Cohen à l’époque. “Nous étions dans un restaurant japonais vraiment cool. J’ai une idée de ce que je ferais avec [‘Kill Bill: Vol. 3’]. C’était tout, conquérir le concept. Qu’est-il arrivé à The Bride depuis ? Et qu’est-ce que je veux faire ?”

Tarantino a également révélé que les fans n’obtiendraient pas de film de lui avant “Kill Bill : Vol. 3”.

“Ce que j’ai fait quand j’ai écrit ‘Once Upon A Time… In Hollywood’, c’est que normalement je termine un scénario et on y va et on ouvre des bureaux, mais j’avais plus à faire”, a déclaré le réalisateur. “J’avais plus de choses en moi. Alors, j’ai réussi et j’ai écrit une pièce de théâtre, puis j’ai écrit une série télévisée de cinq épisodes.”

“À un degré ou à un autre, j’ai en quelque sorte écrit ce que je vais faire au cours des trois prochaines années”, a-t-il ajouté. “Et après ça, je parlerai de ce que sera le prochain film.”