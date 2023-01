Michelle Yeoh espère que sa nomination aux Oscars brisera “ce foutu plafond de verre”

Michelle Yeoh était sur un appel Zoom mardi avec sa famille «Tout, partout, tout à la fois» – y compris ses co-stars Jamie Lee Curtis, Ke Huy Quan et James Hong et les réalisateurs Daniel Scheinert et Daniel Kwan – quand elle a appris que l’avait «éclatée de joie»: elle a été nominée pour la meilleure actrice pour sa performance en tant que propriétaire acariâtre de la laverie automatique dans le film, un voyage de science-fiction à travers le temps, l’espace et l’expérience humaine.

“Nous voulons nous tenir la main, même s’ils sont en Amérique et que je suis maintenant à Paris, et donc nous avons crié au sommet de nos têtes”, a-t-elle déclaré par téléphone peu de temps après l’annonce des nominations. Ce n’est pas étonnant : “Everything Everywhere All at Once” a mené la journée avec 11 nominations, dont celle du meilleur film.

Si elle gagnait, Yeoh – qui est née en Malaisie et est devenue une star de cinéma en Asie avant de traverser le monde dans des films comme «Crouching Tiger, Hidden Dragon» (2000) et «Crazy Rich Asians» (2018) – deviendrait la première Asiatique femme à remporter un Oscar pour l’actrice principale. (Elle a remporté son premier Golden Globe plus tôt ce mois-ci.)

“Quatre-vingt-quinze ans d’Oscars”, a-t-elle déclaré. “Bien sûr, je suis aux anges, mais je me sens un peu triste parce que je sais que nous savons qu’il y a eu des actrices asiatiques incroyables qui m’ont précédé, et je me tiens sur leurs épaules.” Elle a ajouté: “J’espère que cela brisera ce plafond de verre sans fin, que cela continuera et que nous verrons plus de nos visages là-haut.”