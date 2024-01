Michelle Yeoh « désolée » pour les snobés de « Barbie » aux Oscars | Divertissement

Michelle Yeoh dit qu’elle est « désolée » pour les camouflets de « Barbie » aux Oscars.

L’actrice de 61 ans, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice en 2023 pour “Everything Everywhere All at Once”, a partagé ses sentiments lorsqu’on lui a demandé de donner son avis sur la controverse sur l’exclusion de la réalisatrice de “Barbie”, Greta Gerwig. 40 ans, et sa star Margot Robbie, 33 ans, parmi les nominations du meilleur réalisateur et actrice aux Oscars 2024.

Michelle a déclaré à l’émission « Today » : « Joie et déception, cela semble aller de pair.

« Il n’y a pas assez de nominations pour tout le monde. Le seul problème, c’est que c’est tellement compétitif et qu’il n’y a aucune garantie parce que vous n’êtes pas le seul électeur.

«C’est répandu. Dieu merci, le film a été nominé pour le meilleur film !

« Vous pensez : comment peut-on être nominé pour le meilleur film mais pas pour le meilleur réalisateur ? Mais ça arrive.

« Et je suis désolé que cela leur soit arrivé car c’est évidemment l’un des films les plus réussis et les plus appréciés. Regardez le box-office.

Les camouflets de Greta et Margot ont été critiqués par les stars de « Barbie » Ryan Gosling, 43 ans, et America Ferrara, 39 ans.

America a déclaré à Variety qu’il était « incroyablement décevant » de voir les noms des deux hommes manquer des catégories du meilleur réalisateur et de la meilleure actrice, ajoutant : « Greta a fait à peu près tout ce qu’un réalisateur pouvait faire pour le mériter.

« Créer ce monde et prendre quelque chose qui n’avait pas de valeur inhérente pour la plupart des gens et en faire un phénomène mondial. C’est décevant de ne pas la voir sur cette liste.

Ryan, qui jouait Ken aux côtés de Barbie de Margot, a ajouté à propos de la dispute dans un communiqué : « Dire que je suis déçu qu’ils ne soient pas nominés dans leurs catégories respectives serait un euphémisme.

« Contre toute attente, avec rien d’autre que quelques poupées sans âme, légèrement vêtues et heureusement sans entrejambe, elles nous ont fait rire, elles nous ont brisé le cœur, elles ont poussé la culture et elles ont marqué l’histoire.

“Leur travail devrait être reconnu au même titre que celui des autres nominés très méritants.”

Hillary Clinton, 76 ans, faisait partie des autres visages célèbres qui ont pesé sur les rebuffades en envoyant à Greta et Margot un message sur X qui disait : « Même si cela peut piquer de gagner au box-office mais pas de remporter l’or, vos millions de fans je t’aime. Vous êtes tous les deux bien plus que Kenough.

Mais Whoopi Goldberg, 68 ans, lauréat d’un Oscar, a riposté en affirmant que les “snobs” n’existaient pas, ajoutant dans “The View” que “tout le monde ne gagne pas” et “vous n’obtenez pas tout ce que vous voulez”. .

Elle a déclaré : « Il n’y a pas de camouflets. C’est ce qu’il faut garder à l’esprit : tout le monde ne reçoit pas de prix, et c’est subjectif. Les films sont subjectifs. Les films que vous aimez ne seront peut-être pas aimés par ceux qui votent.

“Barbie” a remporté un total de huit nominations aux Oscars, dont celui du meilleur film, tandis que Greta est nominée pour le scénario, tout comme Robbie en tant que producteur du film.