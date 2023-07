Michelle Williams partage son opinion sur l’album pour enfants de Last Destiny – Hollywood Life

michelle williams42 ans, a récemment parlé de L’enfant du destinle dernier album de, Destin accompli, sorti en 2004, et comment elle ne voulait jamais que la musique du groupe s’arrête là. Le chanteur, qui faisait partie du trio musical qui comprenait également Beyoncé et Kelly RowlandEst apparu sur Le spectacle de Terrell et a admis que le «plan» original était pour eux de partir et de faire des projets en solo, mais de revenir et de continuer le groupe également. Au lieu de cela, ils ont fini par se séparer musicalement en 2006.

« Je ne voulais pas que ça le soit. Je ne sais pas si nous voulions que ce soit le dernier album », a-t-elle déclaré, lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle pensait de la dernière sortie. « Mais c’est comme ça. Mais si ça ne tenait qu’à moi, nous serions toujours en train de faire volte-face. Nous serions toujours en groupe, en solo, en groupe en solo.

« Je ne sais pas [why it was the last album], » elle a continué. « Je vous promets que non. Je te promets que non. Je suis tout à fait certain que si nous voulions en faire un, je sais que la porte nous est ouverte pour le faire.

Bien que Michelle n’ait pas donné de détails précis sur une éventuelle future réunion, le père de Beyonce, Mathew Knowlesa récemment dit HE qu’une réunion sera basée uniquement sur le fait que les trois chanteurs en veuillent ou non. « C’est une décision que les dames devraient prendre », a-t-il déclaré. « Et je soutiendrais certainement, certainement cette décision car je gère toujours Destiny’s Child. J’aimerais bien voir ça aussi. »

Il a également dit qu’il comprenait qu’une réunion apporterait beaucoup de joie aux fans de Destiny’s Child. « Je pense que les fans seront juste ravis, submergés », a-t-il expliqué. «Et j’espère qu’ils le feront une dernière fois dans leur carrière. Espérons qu’ils nous offrent un dernier album. Qui sait? On ne sait jamais. Vous ne dites jamais que cela ne peut pas arriver. Parce que c’est du divertissement. Beaucoup de choses peuvent arriver. »

