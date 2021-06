Michelle Wie West veut ouvrir les portes du golf à plus de filles de couleur

Lorsque Michelle Wie West s’est jointe au conseil d’administration de la LPGA cette année, elle avait quelques objectifs en tête. Principalement, elle voulait créer plus d’accessibilité pour les communautés de couleur et augmenter le soutien global aux sports féminins.

Sachant que l’accès au sport du golf mène souvent à des opportunités en dehors du jeu, West a décidé qu’encourager les filles de couleur à s’engager dans le golf leur serait bénéfique bien au-delà du green.

« Ce que j’ai remarqué, c’est que pouvoir jouer au golf vous ouvre vraiment de nombreuses portes dans le monde des affaires et de l’entreprise », a déclaré West à USA TODAY Sports. « J’ai l’impression que cela ouvrira tellement de portes aux filles de couleur d’avoir cette opportunité et de pouvoir faire partie de ces conversations et discussions importantes. »

West a choisi les vêtements comme moyen de faire connaître le jeu et, tout en travaillant en tandem avec la LPGA, l’initiative #HoodieForGolf est née, au profit du Renee Powell Fund et de la Clearview Legacy Foundation.

Le Renee Powell Fund offre des subventions basées sur les besoins pour les programmes de golf pour filles qui incluent les communautés noires, offrant un accès au golf, ainsi que les ressources nécessaires pour rester engagées dans le sport.

Les sweats à capuche créent une exposition au golf féminin, mais reconnaissent également l’histoire du golf dans la communauté noire, notamment les stars de la NBA Damion Lee et Kent Bazemore, qui les ont portés, ainsi que de nombreux membres du circuit PGA.

« Je pense que le pouvoir des marchandises est super fort et je l’ai vu avec la WNBA », a déclaré West, admirant l’exposition que les emblématiques sweats à capuche orange de la WNBA ont apporté à la ligue. « Je voulais juste apporter cela à la LPGA. »

Renee Powell, qui en 1967 n’est devenue que la deuxième femme noire à participer au circuit de la LPGA (la star du tennis Althea Gibson a été la première en 1964), a consacré sa vie à diversifier le golf et à conserver l’héritage de son père du « Golf pour tous » vivant.

Son père, William « Bill » Powell, a servi dans l’armée des États-Unis dans les années 1940 et, comme de nombreux Noirs américains, au retour de la Seconde Guerre mondiale, a été victime de discrimination raciale dans les États.

Après avoir connu le racisme sur le terrain de golf et s’être vu interdire de jouer dans de nombreux clubs parce qu’il était noir, il a décidé de construire le sien. En 1946, le Clearview Golf Club à East Canton Ohio a été créé.

En 1948, Powell avait terminé la construction de neuf trous, et en 1978, il a étendu le parcours à dix-huit. Bien qu’il existe des clubs de golf appartenant à des Noirs à travers le pays, Clearview reste le seul parcours aux États-Unis conçu, construit, détenu et géré par un Afro-Américain.

Travailler avec Renee Powell et Clearview était de la plus haute importance pour West dans ses efforts pour offrir aux filles de couleur la possibilité de rejoindre le sport.

« Cela a été incroyable et tellement révélateur et révélateur de l’histoire de Clearview », a déclaré West. « Le golf est à prédominance blanche et l’histoire de l’accès au jeu a un stéréotype selon lequel il n’est pas très accessible, il est difficile d’entrer et de rester. Nous essayons simplement de fournir plus d’équité dans le jeu féminin et dans des communautés qui, historiquement, n’ont pas pu avoir accès ou des ressources. »

West espère étendre la diversité dans le golf, en se tournant vers un avenir du golf aussi diversifié que la nation.

« Je suis tellement fier de faire partie de la LPGA », a déclaré West. « Nous sommes une telle tournée mondiale. Nous avons des filles de tous les pays et de tous les horizons. La PGA commence à ressembler à ça aussi. »

West croit également que le golf peut jouer un rôle dans la sensibilisation aux problèmes auxquels sont confrontées les communautés de couleur.

« En fin de compte, nous sommes tous américains », a déclaré West. «Nous faisons tous partie de la même communauté et je suis vraiment fier de toutes les communautés qui défendent ce qu’elles pensent être juste cette année, en particulier Stop Asian Hate. Cela me touche vraiment personnellement. Tout ce qui se passe dans le pays arrive à des personnes de l’âge de mes grands-parents et de mes parents, alors je peux simplement l’imaginer et c’est déchirant.

« Grâce au golf, nous pouvons offrir l’opportunité aux filles de couleur. J’y ai grandi et je suis tellement privilégiée de pratiquer ce sport et d’appeler ce sport mon travail. Je veux juste offrir la même opportunité aux filles qui pourraient n’y pense jamais. »

