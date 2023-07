Michelle Wie West prête pour la finale de carrière de l’US Women’s Open : « Je me sens incroyablement bénie » | Rose Zhang porte l’élan | Nouvelles du golf

Michelle Wie West parle de sa carrière alors qu’elle se prépare pour la finale de sa carrière à l’US Women’s Open

Michelle Wie West a réfléchi à sa carrière sous les projecteurs alors qu’elle se prépare pour son dernier événement – l’US Women’s Open de cette semaine.

« Je pense qu’un mot me vient à l’esprit : audacieux », a-t-elle déclaré mardi. « J’ai fait beaucoup de choix audacieux dans ma carrière, et j’en suis fier. Je suis fier d’être parfois intrépide et de faire ce qui me semblait juste.

« J’espère que j’inspire beaucoup d’autres filles à prendre des décisions et des choix audacieux et audacieux dans leur carrière également. »

Wie West a joué à Stanford et a remporté son premier événement de la LPGA en 2009 à l’âge de 20 ans, mais la superstar attendue n’est jamais venue.

Elle a remporté son premier et unique majeur à l’US Women’s Open en 2014, un exploit célébré avec d’autres championnes lundi soir.

Wie West a remporté le titre de l’US Women’s Open en 2014

Lors du rassemblement, Wie West a acquis une profonde appréciation pour ceux qui ont tracé la voie vers le succès dont jouissent les pros du golf féminin d’aujourd’hui.

« Chaque fois que vous avez des interactions avec l’ancienne génération, vous vous rendez compte que nous avons tous un travail grâce à eux », a déclaré Wie West. « Parce qu’elles étaient nos fondatrices, à cause des femmes qui nous ont précédées, à cause de tout le travail acharné et des choses qu’elles ont faites pour améliorer le Tour.

« C’est une grande raison pour laquelle notre bourse est maintenant de 2 millions de dollars cette année, et c’est incroyable d’entendre leurs histoires. »

En ce qui concerne la vie quotidienne dans le présent, Wie West a cité sa « pulsion compétitive » comme l’un des traits les plus difficiles à canaliser.

« Lorsque vous êtes un athlète professionnel, les hauts sont si hauts et les bas si bas », a-t-elle déclaré. « Honnêtement, l’année dernière, je n’ai pas ressenti de hauts, mais je n’ai pas non plus ressenti de bas. »

Aujourd’hui âgé de 33 ans, le golfeur emblématique est marié au fils d’une icône. Jonnie West, fils de Jerry (considéré comme le modèle du logo de la ligue), et Wie West ont échangé leurs vœux en août 2019 et ont une fille, Makenna.

« C’est étrange », dit Wie West à propos de sa vie actuelle. « … Vous sortez et vous mangez trois repas, vous vous occupez de votre fille et la nuit, vous regardez Netflix. »

Wie West dit « en tant qu’athlète professionnel, les hauts sont si hauts et les bas si bas »

Elle a déclaré à Golf Channel mardi qu’être mère a été sa plus grande réussite à ce jour, mais sa portée s’étend bien au-delà de sa famille immédiate.

L’influence de Wie West sur les jeunes stars comprend un lien spécial avec son compatriote de Stanford, Rose Zhang, bien que Wie West en attribue le mérite à Zhang.

« Elle a vraiment tout fait toute seule », a déclaré Wie West. « J’espère vraiment pouvoir être une caisse de résonance pour elle.

« A tous les jeunes joueurs ici, je leur ai dit que je n’étais qu’à un coup de téléphone ou par SMS. »

Zhang porte son élan à l’US Women’s Open

Dotée d’un immense talent à la hauteur de son humilité considérable, Zhang vise l’US Women’s Open cette semaine sur l’emblématique Pebble Beach Golf Links, le site d’un événement collégial.

Alors qu’elle jouait pour Stanford lors de la Coupe Carmel en septembre dernier, Zhang a affiché un record de 63 – un record féminin.

Zhang, 20 ans, se souvient de l’événement avec le genre de concentration qu’elle a utilisée pour devenir une vedette en 2023.

« Cette semaine n’était qu’une semaine de pure excitation », a déclaré Zhang. « Mais ce 63 aussi, c’est devenu flou. C’était le deuxième tour, et je me préparais pour pouvoir frapper les fairways et les greens parce que c’est ce que vous devez faire ici. »

Rose Zhang se dirige vers l’US Women’s Open avec un réel élan

S’attaquant aux greens difficiles et « minuscules », Zhang était sur la bonne voie toute la journée. Elle a reçu un rapport sur sa ronde de l’un des caddies qui a montré qu’elle avait touché les 18 verts en temps réglementaire – un énorme coup de pouce lorsqu’elle jouait à Pebble Beach.

« C’est donc essentiellement ce que j’ai fait », a déclaré Zhang. « J’ai réussi à tirer un petit nombre. Je faisais beaucoup de bons putts. Ouais, c’était juste une semaine assez rêveuse. »

Elle a maintenu l’élan cette année, et les trois derniers mois de Zhang ont été un temps fort.

Elle a dominé le golf universitaire, remportant les championnats Pac-12, régionaux de la NCAA et individuels de la NCAA. Elle a remporté le championnat amateur à Augusta National. Elle a également remporté le Mizuho Americas Open lors de son premier tournoi professionnel le mois dernier et a terminé à égalité au huitième rang du championnat féminin PGA de KPMG.

Maintenant, elle est favorite pour remporter l’US Women’s Open, qui commence jeudi. « C’est un tel honneur d’être le favori des paris », a déclaré Zhang à Golf Channel. « Je ne me serais jamais imaginé être dans cette position à partir du mois dernier. Mais c’est vraiment cool. »

Cette configuration de parcours sera un défi, a déclaré Zhang, et différente de la configuration de la Carmel Cup.

« Les tertres de départ vont être un peu plus en arrière », a-t-elle déclaré. « D’ici jeudi, nous aurons des greens rapides, donc cela va certainement changer beaucoup notre façon de jouer cette semaine et la façon dont nous allons utiliser les chiffres et comprendre les rebonds. «

Zhang tient le trophée après avoir remporté le Mizuho Americas Open

Le jeu mental de Zhang est également à un stade avancé, et elle a déclaré que la préparation peut rendre les obstacles plus faciles à surmonter.

« J’ai toujours pensé que le golf professionnel va être très difficile », a-t-elle déclaré. « Donc, avec ce genre d’état d’esprit, plus tard, quand je suis arrivé dans le monde professionnel, je me suis déjà préparé à tous les scénarios de pouvoir moudre, de ne pas avoir la plus grande chance, et cela me met dans une position où je peut s’attendre à tout. »

Et cela inclut de s’appuyer sur ses premiers succès avec un gros effort à Pebble Beach cette semaine. « Quand les choses se passent bien, je fais avec », a-t-elle déclaré.

Regardez l’US Women’s Open tout au long de la semaine en direct sur Sky Sports. La couverture en direct commence jeudi à partir de 21h via le bouton rouge sur Sky Sports Golf et minuit sur la chaîne principale, avec toute la couverture également disponible sur la chaîne YouTube Sky Sports Golf.