Michelle Wie West appelle à plus de discussions sur la santé mentale à la suite de l’actualité de Naomi Osaka | Actualités du golf

Michelle Wie West est fière de Naomi Osaka

Michelle Wie West a appelé à « plus de conversations » sur la santé mentale des personnalités sportives à la suite du retrait de Naomi Osaka de Roland-Garros.

Osaka a mérité les applaudissements et le soutien de stars de haut niveau dans de nombreux sports après sa décision de se retirer du deuxième événement du Grand Chelem de la saison de tennis, publiant une déclaration détaillant ses problèmes hors du terrain qui pourraient la tenir à l’écart pendant de nombreuses semaines.

La décision des sportives les mieux payées au monde de prendre des mesures aussi drastiques a été décrite comme « incroyablement courageuse » par Wie West, qui a affronté des difficultés similaires dans le passé en tant que l’une des golfeuses les plus scrutées au monde à son apogée.

Osaka a quitté Roland-Garros en raison de problèmes de santé mentale

« Mes bas ont certainement été bien documentés au fil des ans, et il y a eu beaucoup de moments difficiles », a déclaré Wie West avant l’US Women’s Open de cette semaine en Californie, où elle subira moins de pression du point de vue du jeu et est impatiente de recruter dans son rôle de capitaine adjointe de la Solheim Cup.

« Je pensais que ce que Naomi a fait la semaine dernière était incroyablement courageux. Je comprends aussi qu’une partie du fait d’être une athlète consiste à parler aux médias parce que c’est ainsi que les tournois se déroulent grâce à la couverture médiatique.

« Du point de vue du joueur, je suis totalement compréhensif. J’ai de l’anxiété à parler aux médias comme juste avant parce que je sais que ce sont les mêmes questions chaque semaine. Vous faites juste votre travail, et j’apprécie vraiment cela. J’apprécie vraiment le médias couvrant les sports féminins en général.

« Certainement en tant que joueur, cela devient difficile, surtout après un mauvais tour. La dernière chose que vous voulez faire est de parler à n’importe qui.

«C’est donc difficile, surtout quand tu ne vas pas bien, ou il y a beaucoup plus dans la vie que ton jeu. Il pourrait y avoir d’autres choses qui se passent.

« C’est parfois paralysant, mais je suis vraiment fier que les athlètes prennent en charge leur santé mentale et en font une priorité. Il faut avoir plus de conversations à ce sujet. »

Le tennis a également été un sujet de discussion pour les sœurs Korda alors qu’elles réagissaient aux questions concernant leur jeune frère, Sebastian, qui a remporté son premier titre sur le circuit ATP à Parme la semaine dernière.

Nelly Korda était ravie de voir son frère Sebastian remporter son premier titre sur le circuit ATP

« C’est bien, on m’appelle la fille de Petr Korda et la petite sœur de Jessica Korda, et maintenant je vais être appelée la sœur de Sebastian Korda », a déclaré Nelly Korda.

« Mais j’ai à peu près regardé chaque tour et c’était incroyable. Il a très bien joué et je suis super content pour lui. Il s’est entraîné si dur pendant l’arrêt, quand c’est arrivé pour la première fois. Il est sorti et a juste commencé à vraiment jouer. Il a très bien joué, il a travaillé énormément et c’est assez inspirant de voir ça.

« Jess joue aussi très bien cette année. Nous avons tous une victoire, ce qui est cool. Je suppose que, d’une certaine manière, nous nous nourrissons les uns des autres, mais nous savons que c’est un sport individuel, et à la fin de la journée , chacun trace son chemin. »

Open de golf féminin des États-Unis Vivre de

Le frère aîné, Jessica, a ajouté : « C’était tellement cool de le voir gagner. En fait, je faisais mes bagages pour venir ici. J’ai oublié certaines choses que je devais emporter, mais à part ça, c’était génial !

« Nous étions tellement excités de le voir gagner. Il a participé à la finale plusieurs fois, il a été proche, et il a continué à frapper à la porte jusqu’à ce qu’elle s’ouvre enfin. »