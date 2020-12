Michelle Visage a parlé de sa touchante amitié avec Phillip Schofield.

Michelle de Strictly a contacté la star de This Morning plus tôt cette année après s’être publiquement déclarée gay.

Phil avait écrit une longue déclaration sur les réseaux sociaux dans laquelle il exhortait la gentillesse et l’intimité envers sa famille, et disait qu’ils le soutenaient pleinement.

Après le message, il s’est assis sur le canapé This Morning en face de la co-animatrice Holly Willoughby et a expliqué comment il se sentait.

Maintenant, Michelle a qualifié Phil de «courageux» et se souvient avoir pris contact parce qu’elle «ne voulait pas qu’il se sente ostracisé ou exclu».







«J’ai senti cet air de tout le monde attaquer plutôt que célébrer», a-t-elle déclaré au Daily Star.

«Je sais que ce n’est pas une chose facile à faire dans vos vieilles années plutôt que d’être adolescent, et ce n’est pas facile non plus.

« Ce n’est jamais facile, mais être sous les yeux du public l’a amplifié dix fois. »

Phil a récemment rappelé une de leurs réunions, en jaillissant: «Avant que nous soyons tous enfermés, j’ai déjeuné avec Michelle Visage.







« Elle fait partie de ces personnes vraiment gentilles et compatissantes et je l’ai connue à la télé et en dehors, et elle était l’une de ces personnes qui m’a envoyé un message. »

L’interview de Phil et Holly en février s’est terminée avec les deux meilleurs amis qui se sont étreints et ont ému les téléspectateurs aux larmes.

Et maintenant, depuis la sortie de son autobiographie Life’s What You Make It, Phil a dit qu’il n’aurait pas pu poursuivre l’interview sans la présence de Holly.







Il a écrit dans sa déclaration initiale sur Instagram: «Chaque jour, ce matin, je suis émerveillé par ceux que nous rencontrons qui ont été courageux et ouverts face à leur vérité – alors c’est maintenant à mon tour de partager la mienne.

«Tout cela sera probablement une surprise et je comprends, mais c’est seulement en faisant face à cela, en étant honnête, que je pourrai espérer trouver la paix dans mon esprit et une voie à suivre.

«S’il vous plaît, soyez gentil, surtout avec ma famille. Phillip.