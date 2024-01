Michelle Troconis, jurée, expulsée après avoir comparé l’affaire Jennifer Dulos à “Gone Girl”

Un juré du procès lié à la disparition et au meurtre de Jennifer Farber Dulos a été expulsé du jury vendredi après qu’une note anonyme a révélé qu’il avait comparé l’affaire au thriller psychologique. Fille disparue.

C’est la deuxième fois qu’un juré du procès de Michelle Troconis dans le Connecticut est exclu de cette affaire très médiatisée. Plus tôt cette semaine, un juré suppléant a été expulsé après avoir admis avoir crié « Nous vous aimons » à un procureur lors d’une brève altercation dans les ascenseurs du tribunal avec un autre juré et un maréchal.

Le Fille disparue Cette note a incité le juge Kevin Randolph à suspendre le sixième jour du procès de Troconis, une femme de 45 ans qui a plaidé non coupable des allégations selon lesquelles elle aurait conspiré avec l’ex-mari de Farber Dulos, Fotis Dulos, aujourd’hui décédé, pour assassiner la mère de- cinq en mai 2019 et dissimuler le crime. Après une suspension de 45 minutes, Randolph a déclaré au tribunal qu’il avait renvoyé le juré 186 et que tous les autres jurés avaient déclaré qu’ils pouvaient continuer à être justes et impartiaux dans l’affaire.

« L’un des jurés a discuté de quelque chose à propos de l’affaire et cela a été diffusé sur les réseaux sociaux. J’ai dit que c’était comme Fille disparue», dit la note rédigée par un autre juré, faisant référence au film adapté mettant en vedette Ben Affleck sur une femme qui simule sa disparition pour piéger son mari.

« Une brève mention. Plusieurs autres jurés ont dit : « Ne discutez pas de cela » », ajoute la note.

Farber Dulos, 50 ans, a été vue pour la dernière fois le 24 mai 2019, après avoir déposé ses cinq enfants à l’école. Bien que sa voiture abandonnée ait été retrouvée plus tard sur une route de New Canaan, son corps n’a jamais été retrouvé. (Avant le procès, un juge l’a déclarée morte.)

Au moment du meurtre, Troconis était la petite amie résidante de Fotis Dulos, qui était au milieu d’un divorce amer avec Farber Dulos et d’une bataille pour la garde de leurs cinq enfants.

Les procureurs affirment que Dulos, un constructeur de maisons de luxe, « attendait » près du domicile de son ex-épouse, où les enquêteurs ont trouvé des signes d’une « agression physique grave » et des attaches censées « sécuriser et neutraliser » Farber Dulos. Des images de surveillance montrent Dulos et Troconis s’arrêtant à plusieurs endroits autour de Hartford quelques heures plus tard, selon les procureurs. Dans une vidéo, selon les procureurs, Dulos jette les sacs poubelles pendant que Troconis est assis dans la voiture.

Troconis a longtemps insisté sur son innocence, même si elle avait initialement caché des informations sur l’endroit où se trouvait son ex le jour du meurtre. Elle a déclaré à la police qu’elle ne savait pas que son petit ami faisait quelque chose de criminel lorsqu’elle l’a vu jeter les sacs poubelles et qu’elle ne soupçonnait aucun acte répréhensible lorsqu’elle l’avait aidé à rédiger une chronologie de ce qu’ils avaient fait lorsque Farber Dulos avait disparu. Fotis Dulos, qui faisait également face à des accusations en lien avec ce crime, est décédé dans un hôpital de New York après une tentative de suicide à son domicile en janvier 2020.

Celui du juré Fille disparue Ce commentaire n’est pas la première fois que l’affaire est comparée au roman de Gillian Flynn. Un film à vie sur l’affaire Dulos s’intitule Maman disparueet en 2019, l’ancien avocat de Dulos a affirmé que Farber Dulos avait simulé sa disparition.

“Cela me rend absolument malade qu’une œuvre de fiction écrite par moi soit utilisée par l’avocat de Fotis Dulos comme moyen de défense et comme motif hypothétique et sensationnaliste derrière la disparition très réelle et très tragique de Jennifer”, a déclaré Flynn. WTNH en réponse à la théorie.