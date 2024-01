Michelle Troconis, jurée du procès, démis de ses fonctions suite aux commentaires du procureur

Métro





Une nounou des cinq enfants de Jennifer Dulos a rappelé mercredi à la barre le jour de panique où la mère assassinée du Connecticut a disparu en 2019 – tandis qu’un juré suppléant a été expulsé pour avoir dit « Nous vous aimons » à un procureur lors du procès en cours de la conspiratrice accusée Michelle Troconis. .

Troconis, qui était la petite amie de l’ex-mari de Jennifer et de son assassin présumé Fotis Dulos, fait face à des accusations de complot en vue de commettre un meurtre et d’autres crimes pour avoir prétendument aidé son ancien petit ami à dissimuler le meurtre.

Lauren Almeida, qui s’occupe toujours des enfants Dulos, a décrit comment son « estomac a coulé » le 24 mai 2019, lorsqu’elle a envoyé un SMS et appelé Jennifer mais n’a jamais reçu de réponse.

Almeida, accompagné de quatre des enfants, était censé rencontrer le quinquagénaire à Manhattan.

Lauren Almeida a témoigné au procès de Michelle Troconis. DailyMail.com/POOL

“Mon estomac vient de couler”, s’est rappelé l’homme de 32 ans devant la Cour supérieure de Stamford, dans le Connecticut. “Elle n’a jamais répondu à son téléphone.”

La gardienne a déclaré qu’elle s’était même rendue chez un médecin de la Big Apple, où Dulos avait rendez-vous, dans l’espoir de l’y retrouver.

“Et donc quand elle n’était pas là,… j’ai été choquée mais aussi, comme, OK, j’ai les quatre enfants devant moi et je ne sais pas quoi faire”, a-t-elle déclaré. “Je suis juste sorti et j’ai commencé à appeler des personnes qui auraient pu avoir des nouvelles de Jennifer.”

L’affaire de la personne disparue s’est rapidement transformée en une enquête pour meurtre au cours de laquelle l’ex-conjoint de Jennifer, Fotis, a finalement été accusé de son meurtre. Il s’est ensuite suicidé en 2020 avant d’être jugé.

Jennifer Dulos, la mère du Connecticut, a disparu en 2019. E. Broderick Photographie

Michelle Troconis était la petite amie de l’ex-mari de Dulos, Fotis Dulos. Richard Harbus pour DailyMail.com

Le couple était en proie à une amère procédure de divorce et de garde des enfants lorsque Dulos a disparu. La nounou a déclaré qu’elle et Jennifer craignaient Fotis à partir de 2017, lorsque le mariage s’est rompu à cause de sa liaison avec Troconis.

Elle se souvient qu’il avait déjà tenté de faire irruption dans une pièce dans laquelle elle s’était heurtée lors d’une bagarre explosive cette année-là.

Après avoir appelé des amis et d’autres personnes susceptibles de savoir où se trouvait Jennifer en 2019, Almeida a appelé les hôpitaux puis enfin la police de New Canaan.

« Nous avons informé la police qu’une mère de cinq enfants avait disparu et qu’elle était en instance de divorce très controversé. Et je savais qu’il (Fotis Dulos) avait acheté une arme à feu, alors j’avais peur », a-t-elle témoigné. “Et ils s’y sont mis tout de suite.”

Photo de preuve de taches de sang sur le Range Rover au domicile des Dulos. DailyMail.com/POOL

Le juge Kevin Randolph a effacé du dossier le commentaire concernant l’achat de l’arme parce que les procureurs ne affirmaient pas que Fotis possédait une arme à feu.

Le juge a également expulsé mercredi un juré suppléant qui aurait dit « Nous vous aimons » à un procureur à l’extérieur de la salle d’audience pendant une pause déjeuner le quatrième jour du procès.

Le procureur a traité les preuves dans l’affaire, CT Insider a rapporté. Initialement, on pensait qu’un commissaire avait fait ce commentaire devant deux jurés, dont celui qui n’est plus impliqué dans l’affaire, a rapporté le journal.

L’avocat Jon Schoenhorn, qui représente Troconis, a qualifié la remarque du juré masculin d’erreur : a rapporté le Stamford Advocate.

“Ces choses arrivent”, a-t-il déclaré. “Je me sens mal pour ce gars, mais vous devez comprendre qu’il s’agit d’un processus formel et que vous ne pouvez pas être trop bavard ni trop informel.”

L’avocate de la défense Audrey Felsen avec Troconis au tribunal. DailyMail.com/POOL

Almeida surveille toujours les cinq enfants de la mère de Jennifer à Manhattan depuis sa disparition.

Troconis, 49 ans, a plaidé non coupable de toutes les accusations et a nié tout acte répréhensible lié à cette affaire.

Le corps de Jennifer n’a jamais été retrouvé. Elle a été déclarée morte à la fin de l’année dernière.

