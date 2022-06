Michelle Rempel Garner ne se présente pas à la direction de l’UCP

Malgré de récents sondages la qualifiant de favorite, la députée de Calgary Nose Hill, Michelle Rempel Garner, ne se présentera pas pour être la prochaine chef du Parti conservateur uni.

Dans un déclaration publiée jeudi matinRempel Garner dit qu’elle a fortement envisagé de se présenter comme chef, mais « compte tenu de tout, je pense que les Albertains seraient mieux servis si en ce moment je restais dans le rôle important qu’ils m’ont déjà confié.

« Cela a été la décision la plus difficile que j’ai jamais eu à prendre », a déclaré Rempel Garner. « Je vais me poser des questions pendant longtemps. Mais je suis assez conscient de moi-même pour savoir que c’est le bon choix. »

Selon un sondage Counsel Public Affairs publié le 11 juin, Rempel Garner avait un taux d’approbation de +36% des membres de l’UCP – le plus élevé parmi les candidats potentiels à la direction de loin. Danielle Smith et Travis Toews suivaient. Le sondage a été réalisé entre le 8 et le 11 juin, et 788 Albertains ont été interrogés, avec une marge d’erreur de +/- 3,5 19 fois sur 20.

« Un sondage publié hier indique que je suis le favori et que je pourrais sérieusement défier le NPD lors des élections générales de l’an prochain », a déclaré Rempel Garner. « Je suis époustouflé. »

Rempel Garner dit qu’elle s’est suffisamment rapprochée de la course pour faire « les derniers préparatifs pour lancer sa campagne » mercredi, mais après réflexion, elle était trop préoccupée par les combats internes au sein de l’UCP.

« Il y a eu des échanges houleux pour répondre aux préoccupations fondamentales, une insularité injustifiée dans la prise de décision, des évitements, des cliques d’exclusion et plus encore », dit-elle. « Tout cela est de notoriété publique et ce n’est pas exagéré. La pandémie a aggravé tout cela, mais ce truc est antérieur à COVID. »

En raison des règles pour les candidats établies par l’exécutif de l’UCP, Rempel Garner a dû demander une autorisation spéciale pour se présenter, car elle n’était pas un membre actif du parti six mois avant de s’inscrire potentiellement comme candidate. Elle a obtenu la permission, mais dit avoir été frappée par la réaction à sa demande de nombreux membres importants du parti, qui « ont participé à une tentative de saborder quelque chose de mineur que les règles autorisaient ».

« Et bien que la dérogation ait été accordée, et que je n’aie pris aucune de ces choses à cœur, mes soupçons sur ce que je ferais du caucus si je devenais chef ont été validés », a-t-elle déclaré.

Rempel Garner n’a pas apporté son soutien à l’un des autres candidats. Jusqu’à présent, il y a huit candidats confirmés. Le nouveau chef sera élu le 6 octobre.

La députée de 42 ans, qui siège à Ottawa depuis 2011, dit qu’elle prévoit de se présenter à nouveau en 2025 pour le Parti conservateur du Canada.