Michelle Phillips rend hommage à maman Cass Elliot avec une étoile sur le Walk of Fame – Hollywood Life

Crédit d’image : Shutterstock

Près de cinquante ans après “Maman” Cass Elliot mort, le chanteur – qui a contribué à façonner le mouvement folk rock des années 1960 dans le cadre de Les mamans et les papas – a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame lundi (3 octobre). Aider à célébrer était Michel Phillipsqui a chanté aux côtés de “Mama” Cass, Denny Dohertyet Jean Phillips dans le groupe iconique. La cérémonie était une affaire de famille, car Michelle, 78 ans, a rejoint sa fille Chynna Philips, Carnie Wilson, et Wendy Wilson – alias Wilson Philips – ainsi que d’autres légendes vivantes.

Bijou Phillips et Mackenzie Phillipsfilles de feu John Philips, étaient sur place, ainsi que l’enfant de Cass Owen Elliot-Kugell, Mickey Dolenz, Jean Sébastien, Stephen Stills, Beverly D’Angelo, et la soeur de Cass Léa Kunkell. Les icônes ont vu l’étoile de Cass se dévoiler sur le tronçon d’Hollywood Boulevard entre Sycamore et LaBrea. Son étoile est aux côtés des stars de Sidney Poitier et Tyne Daly, selon Variété.

À la fin des années 1980, l’héritage de The Mamas & The Papas s’est poursuivi avec la formation de Wilson Philips. Le groupe, composé de Carnie, 54 ans, Wendy, 52 ans (les filles de Brian Wilson de Les garçons de la plage et Marilyn Wilson-Rutherford), et Chynna (l’enfant de Michelle et John Philips) ont connu le succès grâce à leurs harmonies vocales vives. En 1990, Wilson Phillips remporte le Panneau d’affichage Music Award du Hot 100 Single de l’année pour “Hold On”.

Cass Elliot est décédée dans un appartement londonien en 1974 à l’âge de 32 ans. “Je ne peux pas vous dire le nombre de personnes au fil des ans qui m’ont dit à quel point la musique de ma mère et qui elle était les avait affectées, et avait fait une grande différence. dans leur vie », a déclaré Owen Elliot-Kugell Variété. Il avait 7 ans quand elle est décédée. “Les souvenirs d’enfance que j’ai ne sont pas nombreux, mais ils sont vifs”, a-t-il déclaré. “J’ai un trésor d’interviews écrites et vidéo, dont une de Le spectacle de Dinah Shore, quand elle m’a emmené. Voir notre interaction était incroyablement significatif pour moi. … Quand je découvre ces choses, je peux les sentir au niveau cellulaire qu’elles sont vraies. Je peux juste dire instinctivement. J’ai dû en savoir plus sur elle et je suis constamment à la recherche de plus d’informations.

Bien que Cass soit décédée dans son sommeil, une légende urbaine s’est élevée après sa mort, affirmant qu’elle était morte en s’étouffant avec un sandwich au jambon. Écrivain Lexi Pandell expliqué sur Vous devez vous en souvenir que la mort de Cass était une insuffisance cardiaque, probablement provoquée par ses antécédents de régime d’urgence.

“[Elliot’s] la cause officielle du décès a été qualifiée de “dégénérescence graisseuse du myocarde due à l’obésité – mais ce serait toujours une cause de décès choquante pour une si jeune femme et a été largement réfutée”, a déclaré Pandell. Vogue en 2021. “D’après les recherches que j’ai effectuées et les médecins à qui j’ai parlé, il semble que la cause la plus probable de décès soit un régime extrême associé à une toxicomanie à long terme.” Pandell a déclaré que la grossophobie actuelle continue d’obscurcir la mort de Cass, car “confronter la possibilité que Cass soit mort en raison d’un régime extrême remet en question notre idéalisation de la culture de l’alimentation”.