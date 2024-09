Michelle Pfeiffer et David E. Kelley travaillent enfin ensemble

Les petites choses que vous faites ensemble…

Photo : Steve Granitz/FilmMagic

Michelle Pfeiffer : star du grand écran et de plus en plus, comme de nombreuses actrices, de la télévision (elle a été nominée pour un Emmy pour le téléfilm Madoff) Le magicien des mensonges). David E. Kelley : créateur de télévision géant et employeur d’actrices dans tous les domaines, depuis 11 fois lauréat d’un Emmy Ally McBeal à De gros petits mensongesCes deux enfants fous se sont mariés en 1993, mais à part un apparition non créditée dans Kelley’s Clôtures à piquetsleurs deux vies professionnelles ne se sont jamais rencontrées (du moins selon la recherche commune d’acteurs et d’équipes sur IMDb, à laquelle je fais confiance avec ma vie). 2021 New Yorkais profil Pour Pfeiffer, c’est intentionnel. Kelley, dit-elle, « écrit pour les femmes comme personne », mais « j’ai vu beaucoup de couples qui semblent avoir un mariage vraiment génial, puis ils travaillent ensemble et l’année suivante ils demandent le divorce. » (Michelle, dites-nous qui c’est !!)

Quoi qu’il en soit, cela est sur le point de changer : Pfeiffer a rejoint le casting de l’émission Apple TV+ de Kelley Margo a des problèmes d’argentqui fait suite au succès du drame judiciaire de Kelley Présumé innocentle rare programme Apple TV+ que les gens ont réellement regardé et dont ils ont parlé. Margo est basé sur le livre de Rufi Thorpe, qui selon l’éditeur Il s’agit de l’histoire d’une jeune femme de 20 ans, Margo, qui a un enfant avec un professeur d’anglais de son collège et qui lance ensuite un OnlyFans pour gagner de l’argent. Non, Michelle n’est pas Margo. Elle Fanning joue Margo, tandis que Pfeiffer joue un personnage nommé Shyanne, la mère de Margo. (Le résumé du livre que j’ai trouvé décrit la mère de Margo comme une serveuse de Hooters.) Comme pour de nombreux projets télévisés actuels, Nicole Kidman sera également présente. Dans le rôle de qui ? Aucune idée. Une femme mystérieuse avec un accent inclassable, sûrement.