Michelle O’Neill n’a reçu aucun dédommagement suite à une remarque au chenil

il y a 7 heures

Le juge a expliqué que la perception du public à l’égard de Mme O’Neill n’avait pas été affectée par l’insulte de M. Carson, ajoutant qu’elle était une “star” politique alors que l’ancien conseiller du DUP avait perdu son poste et n’était désormais plus une entité politique.

Cependant, le juge a souligné que la décision ne doit pas être considérée comme une victoire pour l’ancien conseiller du DUP qui fait désormais face à une facture légale de plus de 12 000 £ qui pourrait lui coûter toutes ses économies et éventuellement sa maison.

Un organisme de surveillance des normes du gouvernement local a enquêté et a déterminé que ses remarques étaient déraisonnables et misogynes.

Au cours de son procès en diffamation plus tôt cette année, les avocats de Mme O’Neill ont fait valoir que la remarque du chenil était misogyne et diffamatoire et qu’elle la qualifiait de “femme politique servile et incompétente”.