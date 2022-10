Michelle O’Bonsawin : questions-réponses avec le nouveau juge du SCOC

Après un mois en tant que juge à la Cour suprême du Canada, Michelle O’Bonsawin s’entretient avec Evan Solomon sur les raisons pour lesquelles elle veut que les gens la voient d’abord comme juge et comme première juge autochtone à siéger à la plus haute magistrature du Canada, ensuite.

Dans l’entrevue, O’Bonsawin discute également de l’évolution de la composition ainsi que de la politisation de la Cour suprême du Canada, et des défis juridiques auxquels sont confrontés les tribunaux et le système judiciaire du pays en général.



Vous trouverez ci-dessous une transcription complète de l’interview diffusée dimanche lors de la période des questions de CTV. La transcription a été modifiée pour plus de clarté.



Evan Solomon : C’est un plaisir absolu de vous accueillir dans le programme. Merci beaucoup de vous être assis avec nous.



Michelle O’Bonsawin : “Merci beaucoup.”



Evan Solomon: Je veux commencer par quelque chose que vous avez dit lorsque vous avez comparu lors de votre séance de questions et réponses avec les parlementaires. Permettez-moi de vous le lire. Vous avez dit, c’était en août, “Je suis juge d’abord et une personne autochtone et une mère et une Franco-Ontarienne ensuite.” Je suis juge d’abord. Était-ce un commentaire intentionnel que vous avez fait compte tenu de toutes les nouvelles à votre sujet, c’est-à-dire que vous êtes une première historique en tant que premier Autochtone sur le banc ?



Michelle O’Bonsawin : « Absolument. Parce que je pense que ce qui est important pour les gens de savoir, ce sont les juges de notre tribunal, nous sommes impartiaux. devant le tribunal ? Donc j’étais, je suppose que je dirais stratégique quand j’ai répondu à la question pour dire que je suis juge d’abord parce que je suis impartial.

« Mais en tant que première juge autochtone à être nommée à la Cour, je pense qu’il est important que les gens comprennent que j’ai mes propres antécédents qui sont pertinents pour moi en tant que Franco-Ontarienne et femme autochtone et j’apporte ce point de vue à la Cour qui est unique.”



Evan Solomon : Mais c’est intéressant que vous vouliez envoyer ce signal. Y avait-il ou y a-t-il une pression perçue comme une première? … Y a-t-il une pression perçue que maintenant vous représentez une certaine communauté, maintenant vous devez représenter et franchir en quelque sorte cette ligne dans une position presque militante ?



Michelle O’Bonsawin : “Eh bien, bien sûr. Je pense que c’est toujours une question : ‘Est-ce qu’elle va être notre porte-parole sur le banc ?’ C’est l’une des questions dont tout le monde parle. Ce que je peux dire, c’est que je vais faire de mon mieux en ce qui concerne les dossiers qui sont amenés à la Cour. Je tombe sous le microscope comme étant l’un des premiers , mais en fin de compte, je suis impartial et je vais baser ma décision sur ce qui est présenté.”



Evan Solomon : Est-ce aussi un peu gênant que l’on vous pose même ces questions ? Franchement, parce que c’est comme ‘Oh, vous n’avez pas demandé à la personne d’origine irlandaise si elle est… alors c’est comme, ‘Pourquoi dois-je m’assurer que je dois stratégiquement dire que mes préjugés ne déformeront en aucune façon le vues, mais vous ne lui avez pas demandé cela? Est-ce une partie du problème?



Michelle O’Bonsawin : “Oh, absolument. Je pense que oui. Parce qu’en fin de compte, si vous êtes un homme assis sur une affaire impliquant les droits des femmes, y a-t-il un parti pris sur ce front, n’est-ce pas ? Alors bien sûr, c’est une question qui il faut demander.”



Evan Solomon: Je suppose que l’autre question est de savoir ce qui a pris si longtemps. La première femme a été nommée en 1982, la première juge juive en 1970. La première personne de couleur l’année dernière, maintenant la première personne autochtone à la Cour. Qu’est-ce qui a pris si longtemps ? Et qu’est-ce qui va changer parce que nous avons maintenant un tribunal qui reflète notre pays beaucoup plus fidèlement qu’auparavant ?



Michelle O’Bonsawin : “Je ne sais vraiment pas quelle est la réponse. Je pense qu’il y a eu une évolution dans notre société où les gens veulent regarder un banc qui leur ressemble. Je pense qu’il y a eu beaucoup d’activisme de la part des différents groupes, donc ça peut Je ne suis vraiment pas sûr, mais c’est agréable de voir de la variété sur le banc. “



Evan Solomon : C’est agréable de voir un banc qui reflète le pays. Quel est le plus grand défi, je veux dire que la Cour suprême est en quelque sorte cette institution géniale. Les gens sont un peu nerveux, les gens sont nerveux à l’idée de vous parler maintenant, n’est-ce pas ?… Quel est le plus grand défi auquel est confronté le tribunal ?



Michelle O’Bonsawin : “Je pense que l’accès à la justice est toujours quelque chose qui existe. J’espère qu’il y a eu une évolution à cause de la pandémie. Alors maintenant que nous avons des moyens électroniques pour nous connecter à la Cour, j’espère que c’est mieux. L’un des défis auxquels nous sommes confrontés à tous les niveaux de justice, sont des plaideurs non représentés, car il est difficile pour eux et pour nous de traiter ce type de problèmes. »



Evan Solomon : L’autre problème pour la Cour et cela remonte à l’époque où Beverley McLachlin était la chef, c’est la politisation des tribunaux. Vous le voyez tout le temps aux États-Unis. Dans quelle mesure êtes-vous préoccupé par la politisation des tribunaux — que les gens sont confus que les tribunaux vont commencer à saigner dans des domaines qui relèvent vraiment de la compétence des politiciens élus ?



Michelle O’Bonsawin : “Je l’ai dit lors de ma période de questions. Nous avons des rôles totalement séparés, nous ne sommes pas comme les autres pays. Nous sommes uniques. Nous avons un système qui a été mis en place en 2016 pour la nomination des différents candidats. Donc, c’est pas un type de nomination basé sur un parti qui passe. Je pense que nous sommes assez différents des autres et je ne pense pas que ce soit notre rôle. Laissez les politiciens faire leur travail et nous ferons le nôtre.



Evan Solomon : Bien que vous voyez la politisation de la Banque du Canada, comme cela se produit maintenant. La Cour est un sujet de débat politique dans lequel, je suppose, ce n’est pas mal que les décisions de la Cour soient débattues ?



Michelle O’Bonsawin : “Ouais, en fin de compte, nous sommes indépendants et je dirais certainement que nous ne tombons pas dans le royaume comme vous le voyez dans d’autres pays.”



Evan Solomon: L’un des problèmes dont vous avez parlé concerne les taux d’incarcération des Canadiens autochtones, des personnes de couleur, des Canadiens noirs en particulier. Qu’y a-t-il au cœur de cela? Comme quand vous avez regardé ça, vous avez été dans le système judiciaire, est-ce que c’est du racisme systémique, institutionnalisé ?



Michelle O’Bonsawin : “Je pense qu’il y a un mélange de différentes choses. Je pense qu’il y a des problèmes de société qui entrent en jeu. Vous avez tout l’impact du traumatisme intergénérationnel causé par les pensionnats, donc il y a des problèmes sociaux liés à cela. Et cela a conduit à un nombre très élevé de l’incarcération des Autochtones.

« Nous représentons moins de 5 % de la population, mais quand vous regardez le dernier rapport du Dr (Ivan) Zinger (l’enquêteur correctionnel du Canada), je pense que les femmes autochtones représentaient près de 50 % et les hommes plus de 30 %. Donc, c’est ridicule d’être une si petite partie de la société, mais d’être un si grand nombre dans les taux d’incarcération.



Evan Solomon : Il y a un concept que beaucoup de Canadiens ne connaissent peut-être pas. Certains le seront, mais vous avez dit que vous êtes un fervent partisan de parler des principes Gladue, ce qui signifie qu’il faut tenir compte des antécédents des peuples autochtones et de leurs antécédents personnels en ce qui a trait à leur incarcération. Pourquoi est-ce si important? Et comment cela fonctionne-t-il ?



Michelle O’Bonsawin : “Eh bien, je pense que c’est vraiment important. C’était un amendement apporté par le gouvernement du Canada en réponse aux taux d’incarcération élevés au milieu des années 90. Et malheureusement, les tribunaux n’ont pas toujours été cohérents sur la façon de les appliquer. Alors Lorsqu’un Autochtone se présente pour la détermination de la peine, le juge du procès est censé tenir compte des antécédents individuels de l’individu.

“Malheureusement, parfois, ce n’est pas une utilisation cohérente. Et nous avons vu cela … J’espère donc qu’il y aura une amélioration, plus que moi et d’autres parlons de la nécessité pour les juges d’être conscients de cela .”



Evan Solomon: Maintenant, une partie de votre formation était en santé mentale. Il y a une grande discussion sur la santé mentale en cours. Mais lorsqu’il s’agit de crimes, comment le système équilibre-t-il la santé mentale parce que vous savez… Il y a des critiques qui considèrent cela comme « doux pour le crime et dur pour les victimes ». Comment rendre compte d’une crise de santé mentale, tout en rendant les gens responsables des actions qu’ils ont prises ?



Michelle O’Bonsawin : “Je pense que c’est pourquoi nous avons créé le système de santé mentale médico-légale. Ainsi, lorsque vous avez quelqu’un qui a été déclaré non responsable pénalement, inapte à subir son procès, il va dans un système parallèle appelé santé mentale médico-légale, qui est différent de ce que nous voyons dans l’incarcération régulière avec la commission des libérations conditionnelles.

“Vous avez donc une commission d’examen qui examine le type de privilèges que ces personnes devraient obtenir, car parfois, ce que les gens ne réalisent pas, c’est que lorsque vous avez été déclaré NCR (non pénalement responsable), vous pourriez être dans le système de santé mentale médico-légale. beaucoup plus longtemps que si vous purgeiez une peine de deux ans moins un jour. Et il s’agit d’améliorer leur santé mentale, afin qu’ils ne représentent pas un risque pour la société et pour eux-mêmes.



Evan Solomon: Justice, juste avant que je vous laisse partir, je veux dire, c’est une tâche ardue. Vous l’avez mentionné devant des parlementaires : vous êtes une maman, vous avez une vie. Comment gérez-vous l’ascension à la Cour, les pressions historiques, la quantité de travail que vous assumez probablement ? Est-ce une tâche ardue ?



Michelle O’Bonsawin : “Ça l’est, mais je dois dire que j’ai eu beaucoup de chance. Ma famille m’a toujours beaucoup soutenu. J’ai fait mon doctorat tout en siégeant en tant que juge à plein temps, donc je suis bon pour jongler avec un emploi du temps. Et je ne dors pas beaucoup. Alors voilà.



Evan Solomon : C’est ce que je me demandais parce que votre carrière est remarquable… Juste une dernière chose, la chose que vous attendez le plus avec impatience, ou la chose qui vous inquiète le plus ?



Michelle O’Bonsawin : “J’ai vraiment hâte de rédiger ma première décision. Bien sûr, c’est la chose la plus excitante. Mais aussi nerveux à ce sujet, car c’est une tâche intimidante de rédiger votre première décision pour la Cour suprême du Canada. Je pense donc que c’est un un mélange des deux côtés.”



Evan Solomon: Et cela pourrait être dans un an, n’est-ce pas?



Michelle O’Bonsawin : “Je ne sais pas.”



Evan Solomon : Monsieur le juge O’Bonsawin, quel plaisir de vous avoir ici. Merci beaucoup d’avoir pris du temps.



Michelle O’Bonsawin : “Merci j’apprécie.”