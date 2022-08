Michelle O’Bonsawin: les parlementaires entendent le meilleur choix du tribunal

OTTAWA –

Devant les parlementaires, la nouvelle juge de la Cour suprême, Michelle O’Bonsawin, a déclaré qu’elle espérait que sa perspective unique lui permettrait d’apporter une « contribution durable » en tant que première personne autochtone choisie pour siéger au plus haut tribunal du Canada.

“J’espère que cette expérience, à la fois de fond, personnelle, et aussi mon expérience professionnelle… est quelque chose qui est unique pour moi, et serait bénéfique pour moi à la Cour et, espérons-le, pour la Cour dans son ensemble”, a déclaré O’Bonsawin sur Mercredi.

Après avoir commencé par quelques lignes en langue abénakise, elle a répondu pendant deux heures aux questions des membres du Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes, du Comité sénatorial des affaires juridiques et constitutionnelles, ainsi que d’une députée du Parti vert sur sa carrière, ses expériences , ses objectifs dans le nouveau rôle et son point de vue sur la loi.

Animés par le vice-doyen du programme de common law en français de l’Université d’Ottawa, Alain Roussy, les parlementaires ont été avisés de ne pas lui demander de commenter les questions qui pourraient être soumises à la Cour suprême, invoquant la nécessité de maintenir l’impartialité judiciaire.

O’Bonsawin a parlé de son point de vue sur l’intersection des problèmes de santé mentale et du système juridique, de ses recherches approfondies sur les principes Gladue et des défis liés à l’accès à la justice.

“Mon expérience m’a aidée en tant que juge à examiner tous les cas avec un esprit ouvert et sensible”, a-t-elle déclaré.

Le 19 août, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé la nomination d’O’Bonsawin, et la nomination a été rapidement célébrée comme remplissant un rôle important au plus haut niveau du système judiciaire du pays.

Membre abénakise de la Première Nation d’Odanak, O’Bonsawin a écrit dans sa demande sur son expérience en tant qu’avocate des Premières Nations et a déclaré qu’en tant qu’enfant dans un foyer ouvrier, c’était son “rêve” de devenir avocate. Elle a déclaré mercredi, lorsqu’elle a été sélectionnée pour une entrevue pour ce poste, qu’elle se sentait à nouveau comme cette jeune fille.

O’Bonsawin a parlé de l’aide qu’elle a reçue de mentors et a également offert un aperçu personnel de sa famille et de sa vie familiale. Elle a partagé avec les parlementaires que son mari est ingénieur et avocat, et qu’ils ont deux fils. À la maison, elle a trois chiens, huit poules, un gecko et aspire à ajouter un chat au mélange.

Un certain nombre de questions ont été posées à la justice sur le fait qu’elle était la première personne autochtone à être nommée à la Cour suprême, et O’Bonsawin a déclaré qu’être la première n’est pas toujours facile.

“Vous êtes parfois sous un microscope, mais j’ai appris que la façon de s’y prendre, c’est juste d’être travailleur, de faire du mieux que je peux avec mes antécédents et mon expérience, et de rester humble, d’écouter bien, d’être collégial avec d’autres », a déclaré O’Bonsawin. Elle a souligné le dernier point étant donné qu’elle a 48 ans et qu’elle passera de nombreuses années sur le terrain supérieur avant d’atteindre l’âge obligatoire de la retraite de 75 ans. “Je suis là pour le long terme”, a-t-elle déclaré.

L’audience de mercredi faisait partie d’un processus que les libéraux ont institué en 2016 pour accroître la transparence du processus de nomination aux postes vacants à la Cour suprême.

La recherche qui a finalement conduit à la nomination d’O’Bonsawin a commencé début avril lorsque Trudeau a lancé le processus de sélection pour identifier les candidats, donnant aux candidats potentiels jusqu’au 13 mai pour postuler.

C’était alors le travail d’un conseil consultatif indépendant d’examiner les candidatures et de soumettre une liste restreinte pour examen au Premier ministre. Le conseil a déclaré avoir reçu 12 candidatures et finalement interviewé six candidats. Trudeau a reçu la liste restreinte à la fin juin, des mois avant de nommer O’Bonsawin comme son choix à la Cour suprême.

Le processus est décrété chaque fois qu’une vacance se profile. Dans ce cas, la nomination d’O’Bonsawin vise à combler le poste vacant créé par le prochain départ à la retraite le 1er septembre du juge de la Cour suprême Michael Moldaver après 11 ans au sein de la cour suprême. Un vote n’est pas nécessaire pour confirmer sa nomination.

DES CHANGEMENTS POURRAIENT AUGMENTER LA DIVERSITÉ : PRÉSIDENT

Avant l’audition d’O’Bonsawin, les membres du Comité de la justice et des droits de la personne de la Chambre des communes ont entendu le président du conseil consultatif indépendant et ancien premier ministre de l’Île-du-Prince-Édouard, Wade MacLauchlan, et le ministre de la Justice, David Lametti, parler du processus de sélection et de sa nomination.

Lors de leur comparution devant le comité mercredi matin, MacLauchlan a déclaré que la sélection d’O’Bonsawin – un juge ontarien bilingue et bilingue devenant le premier Autochtone choisi pour siéger au plus haut tribunal du Canada – est la preuve que le processus indépendant fonctionne, il pourrait y avoir des améliorations. Il a suggéré des changements au processus qui pourraient garantir que des candidats plus diversifiés continuent de présenter leurs noms.

“S’il s’agissait d’une conversation en cours – par opposition à quelque chose que nous nous sommes empressés de faire juste face à un départ imminent de la Cour et à la nécessité de recruter un nouveau candidat – je pense que cela pourrait être quelque chose qui pourrait élargir le champ des candidats “, a déclaré MacLauchlan, faisant référence aux commentaires de son prédécesseur dans le rôle, l’ancien Premier ministre Kim Campbell. “Je suis d’accord avec ces commentaires.”

Il a également déclaré que le processus pourrait bénéficier de plus de temps pour que les candidats envisagent de postuler, puis pour que le conseil évalue les candidatures reçues.

La juge Michelle O’Bonsawin participe à une réunion spéciale du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, à la suite de sa nomination à la Cour suprême du Canada, à Ottawa, le mercredi 24 août 2022. LA PRESSE CANADIENNE/Justin Tang

“Le processus implique une étude considérable, du discernement et la prise en compte de nombreux détails en l’espace d’environ six semaines, voire moins… Le travail a été effectué avec diligence, collaboration, jugement et cela a aidé le processus. Cela étant dit, je pense qu’un une ou deux semaines supplémentaires pour le délai seraient bénéfiques pour les futures nominations à la Cour suprême », a-t-il déclaré.

Étant donné qu’il pourrait s’écouler un certain temps avant la prochaine nomination, MacLauchlan a suggéré que cela pourrait être l’occasion d’apporter ces changements et de commencer à sensibiliser les futurs juristes potentiels bien à l’avance.

« Une grande partie de la diffusion de l’information n’est pas tant pour donner un préavis, mais pour mettre en branle des réseaux d’encouragement. n’ont pas l’habitude de postuler pour un emploi. Ils auront peut-être besoin d’un coup de pouce encourageant de la part de collègues, ils devront en parler à la maison pour peser les considérations familiales, y compris ce que signifie déménager et déménager à Ottawa », a déclaré MacLauchlan.

Lametti a vanté le processus mercredi, affirmant que la nomination d’O’Bonsawin est une indication qu’elle “produit des nominations de juges exceptionnels qui apportent à la Cour non seulement une excellence judiciaire incontestée, mais aussi une riche humanité et une profonde compréhension de la diversité du Canada”.

“Je suis convaincu qu’elle servira les Canadiens de manière exceptionnelle, défendant les idéaux les plus élevés de la Cour et guidant l’évolution des lois canadiennes”, a déclaré Lametti au comité.

UN RENDEZ-VOUS SALUÉ COMME UNE INSPIRATION

O’Bonsawin est juge à la Cour supérieure de justice de l’Ontario à Ottawa depuis 2017, et plus tôt cette année, elle a soutenu avec succès sa thèse de doctorat sur l’application des principes Gladue, qui sont des moyens pour les tribunaux de tenir compte des expériences des peuples autochtones lors de la prise de décisions décisions de condamnation.

“C’était une bonne chose que je sois une femme vraiment organisée”, a-t-elle déclaré au comité.

La juge entrante a également été décrite comme ayant une expertise en santé mentale, en droits de la personne et en droit du travail, découlant de son expérience de travail comme avocate générale pour le Royal Ottawa, un hôpital spécialisé en santé mentale à Ottawa, avec les services juridiques de la Gendarmerie royale du Canada. Police et avocat de Postes Canada.

Lorsque sa nomination a été annoncée, les dirigeants autochtones ont présenté sa nomination comme une source d’inspiration qui verra la Cour suprême s’enrichir en ayant un juge sur son banc qui peut interpréter les lois canadiennes à travers une lentille autochtone.

Lors de l’audience de mercredi matin, la députée néo-démocrate du Nunavut, Lori Idlout, a déclaré que la nomination d’O’Bonsawin “ouvre la possibilité d’établir et de reconnaître un système juridique pluraliste” et a appelé le gouvernement fédéral à s’assurer qu’il ne s’agit pas d’une décision ponctuelle. sans suite en matière de réconciliation dans le système judiciaire.

D’autres députés et sénateurs ont exprimé leur optimisme à l’idée que cette décision constitue une autre étape, après la nomination l’an dernier du juge Mahmud Jamal, vers la garantie que la Cour suprême du Canada reflète la population canadienne.

“J’ai écrit dans mon livre après que vous ayez terminé vos commentaires d’ouverture : ‘Si normal et si exceptionnel.’ Je pense que ce sont les caractéristiques qui sont ressorties de vos questions et réponses, et je vous en remercie », a déclaré le sénateur Peter Harder lors de la session de l’après-midi.

Avant les remarques d’O’Bonsawin, le député libéral de la Nouvelle-Écosse, Jaime Battiste, l’a qualifiée de “grande journée”.

« En tant que membre de l’Association du Barreau autochtone pendant plus de 20 ans en tant qu’étudiant, puis de retour en tant que parlementaire autochtone, j’ai souvent entendu le plaidoyer et le rêve qu’un jour nous verrions un candidat autochtone à la Cour suprême du Canada », a-t-il déclaré.

Répondant à Battiste, Lametti a dit qu’il était d’accord avec l’importance pour les peuples autochtones de se voir « dans ce qui sont franchement des institutions coloniales, et de voir leur participation comme un moyen d’améliorer ces institutions, et de voir cela comme une façon de rendre les Canadiens mieux la loi.”