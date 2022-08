Michelle O’Bonsawin de la Première Nation d’Odanak nommée à la Cour suprême du Canada

Le premier ministre Justin Trudeau a annoncé vendredi la nomination de Michelle O’Bonsawin à la Cour suprême du Canada.

O’Bonsawin est un Abénaki membre de la Première Nation d’Odanak. Elle est franco-ontarienne et parfaitement bilingue, selon un communiqué de presse annonçant la nomination.

Elle deviendrait la première Autochtone à siéger au plus haut tribunal du Canada.

“Sa nomination est le résultat d’un processus de sélection ouvert et non partisan. Je suis convaincu que la juge O’Bonsawin apportera des connaissances et des contributions inestimables au plus haut tribunal de notre pays”, a déclaré Trudeau dans un communiqué.

Plus à venir