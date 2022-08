Michelle O’Bonsawin confirmée comme nouvelle juge à la Cour suprême du Canada

La nomination de la juge Michelle O’Bonsawin au plus haut tribunal a été officiellement confirmée par le bureau du premier ministre. La première juge autochtone de la Cour suprême du Canada devrait siéger à la magistrature le 1er septembre.

Cette nomination est la cinquième sous le gouvernement du premier ministre Justin Trudeau. O’Bonsawin occupe le siège laissé vacant par le prochain départ à la retraite du juge Michael J. Moldaver.

“Le juge O’Bonsawin est un juriste accompli avec une expertise dans les domaines de la santé mentale, des principes Gladue, du droit du travail et de l’emploi, des droits de la personne et du droit à la vie privée”, a déclaré le cabinet du premier ministre dans un communiqué.

O’Bonsawin possède de l’expérience en droit du travail et en droit de la santé mentale en ce qui a trait au droit criminel et au droit autochtone. Son travail de doctorat portait sur les principes Gladue, qui permettent aux juges de tenir compte des circonstances autochtones uniques lorsqu’ils jugent une affaire.

Lors de la séance de questions-réponses de mercredi avec les députés et les sénateurs, O’Bonsawin a déclaré que même si elle sera informée par son expérience et son bagage culturel, elle restera objective dans son travail.

«Je suis juge d’abord et Autochtone et mère et Franco-Ontarienne ensuite», a déclaré aux parlementaires O’Bonsawin, une Abénakise franco-ontarienne parfaitement bilingue d’Odanak.

“Je pense que ce qu’il est important pour moi de retenir, ce sont mes racines et la voix que j’apporte, mon expérience de vie mais aussi mon expérience en tant que personne qui a travaillé dans le droit de la santé mentale, les questions autochtones et aussi dans le travail et l’emploi et les droits de la personne.”

S’adressant aux députés du comité de la justice et des droits de l’homme de la Chambre des communes mercredi matin, le ministre de la Justice, David Lametti, a déclaré que la nomination d’O’Bonsawin était importante pour les peuples autochtones et a prédit qu’elle améliorerait “la substance des décisions judiciaires” du plus haut tribunal.

“Il est extrêmement important que les peuples autochtones puissent se voir dans ce qui sont, franchement, des institutions coloniales”, a-t-il déclaré.

“Il est extrêmement important que cette diversité se reflète dans les délibérations de ces neuf juges de la Cour suprême, mais il est également extrêmement important que tout le monde dans le système sache que cela est possible.”

REGARDER: Michelle O’Bonsawin discute du droit autochtone