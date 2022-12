Michelle Obama transforme une robe en haut lors de sa tournée de livres – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : José Luis Magana/AP/Shutterstock

Ancienne première dame Michelle obama était l’une des femmes les plus élégantes à avoir jamais été à la Maison Blanche, et même si cela fait six ans que son mari, l’ancien président Barack Obama, a quitté le bureau ovale, elle montre toujours son incroyable sens de la mode. Lors d’une escale à San Francisco, La lumière que nous portons tournée de livres, Michelle, 58 ans, a enroulé une robe dans un haut pour un look chic et confortable, que les fans ont pu voir sur son Instagram le lundi 12 décembre.

Michelle a transformé une robe Marine Serre en un haut, par E ! Nouvelles. La pièce multicolore avait une section rouge sur son torse, avec un motif floral orange suspendu derrière elle pour un superbe look. Elle portait le haut sur une manche longue noire et un jean large et une paire de talons rouges. Elle tournait un clip avec un journaliste et auteur Michèle Norris, qui a porté un costume rose vif brillant pour l’occasion. Les deux dames ont convenu qu’elles avaient chacune l’air “fabuleuses”. Plus tard, elle a posté quelques clichés supplémentaires de la discussion sur scène du couple sur son Instagram.

Au cours des derniers mois, Michelle a montré des tonnes de looks incroyables, et la robe comme un haut n’est que la dernière ! En juin, elle a opté pour une tenue noire classique tout en profitant d’un spectacle à Broadway avec des copines à New York. Elle a également porté une robe rouge colorée et transparente lorsque les portraits de la Maison Blanche d’elle et de son mari ont fait leurs débuts en septembre.

L’ancienne FLOTUS faisait la promotion de son nouveau livre La lumière que nous portons, qui a fourni de nombreux aperçus différents à la fois de sa vie de famille et de ses opinions politiques. Elle a évoqué la maternité et la parentalité de ses filles alors qu’elles entrent dans l’âge adulte et sortent dans les mémoires. Michelle a révélé les perspectives sur les rencontres qu”elle a essayé d”inculquer Malia, 24, et Sacha, 21. “Je ne veux pas qu’ils voient le mariage comme une sorte de trophée qui doit être chassé et gagné, ou qu’ils croient qu’un mariage est le genre de spectacle dont ils ont besoin pour lancer correctement une vie épanouie, ou qu’ils sentent qu’avoir les enfants est une sorte d’exigence », a-t-elle écrit. “J’espère plutôt qu’ils connaîtront différents niveaux d’engagement, trouveront comment mettre fin à des relations qui ne fonctionnent pas et comment en démarrer de nouvelles qui semblent prometteuses.”

Outre les doux conseils maternels, Michelle s’est également penchée sur les problèmes nationaux et a expliqué à quel point elle était contrariée de voir l’ancien président celui de Donald Trump les partisans prennent d’assaut le Capitole lors de l’insurrection du 6 janvier. “Barack et moi avions regardé sous le choc le déroulement en direct aux informations”, a-t-elle écrit, notant qu’elle était troublée par les actions de Trump ce jour-là. « Les événements de ce jour-là m’ont profondément secoué. J’avais compris que notre pays était aux prises avec un niveau toxique de discorde politique, mais voir la rhétorique basculer dans une violence imprudente et rageuse visant à renverser une élection était dévastateur.

