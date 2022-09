NEW YORK (AP) – Michelle Obama a agité ses bras en l’air et a crié: “Allons-y, Foe!”

Sur le terrain de l’US Open en contrebas, Frances Tiafoe était ravie de voir qu’il avait un nouveau fan.

Obama avait un siège au premier rang derrière la ligne de fond pour regarder l’Américaine jouer vendredi soir en demi-finale au stade Arthur Ashe, lui donnant un coup de pouce et un cri quand elle a été montrée sur les écrans vidéo.

“Elle me voit et elle est vraiment excitée de me voir”, a déclaré Tiafoe.

Et dire qu’il craignait d’avoir fait une mauvaise première impression à l’ancienne première dame.

Peu de temps après avoir repéré Obama, avant même qu’elle ne soit montrée aux fans, Tiafoe s’est souvenu d’avoir frappé un coup particulièrement mauvais.

“Je pense que j’ai fait un retour”, a-t-il dit, se rappelant qu’il pensait “elle pense que je suis un clochard. Impossible de faire un retour.

En fait, Tiafoe lui a donné un bon spectacle, emmenant la tête de série n ° 3 Carlos Alcaraz à un cinquième set avant de tomber 6-7 (6), 6-3, 6-1, 6-7 (5), 6-3.

Cela a mis fin à la course la plus profonde d’un Américain à l’US Open depuis qu’Andy Roddick a atteint la finale de 1996, et a laissé Tiafoe une victoire avant de devenir le premier homme noir des États-Unis dans une finale majeure depuis que MaliVai Washington était le finaliste à Wimbledon. en 1996.

Après le match, il a pu parler avec Obama et ils ont traversé ensemble le tunnel depuis le terrain. Il a dit au revoir avant de retrouver ses partisans, dont la star des Wizards de Washington, John Wall.

“De toute évidence, il y avait beaucoup de who’s whos là-dedans ce soir”, a déclaré Tiafoe. « Évidemment, nous savons tous ce qu’elle veut dire. C’est fou de la rencontrer après.

“Incroyable, incroyable nuit.”

