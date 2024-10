MISE À JOUR 3-Michelle Obama soutient Harris dans le Michigan, où Trump courtise le vote musulman

Trump fait appel aux électeurs musulmans du Michigan et promet la paix au Moyen-Orient Obama rejoint Harris sur scène pour mettre l’accent sur le droit à l’avortement Le vote anticipé au Michigan enregistre un taux de participation de 19,5 %, principalement des votes par correspondance

Par James Oliphant, Trevor Hunnicutt

NOVI/KALAMAZOO, Michigan, 26 octobre (Reuters) –Le républicain Donald Trump a lancé un appel aux électeurs musulmans du Michigan samedi alors que Michelle Obama a lancé un plaidoyer passionné en faveur de Kamala Harris lors du propre rassemblement des démocrates dans cet État du champ de bataille.

Dans le Michigan, Harris et Trump se battent pour obtenir des électeurs comprenant une population arabo-américaine et musulmane. préoccupé par Le bombardement israélien de Gaza et les travailleurs syndiqués s’inquiètent de la façon dont les véhicules électriques pourraient remodeler l’industrie automobile américaine, dont le siège est à Détroit, la plus grande ville de l’État.

ELe jour des élections est le 5 novembre, mais le vote anticipé était en cours dans le Michigan, comme dans de nombreux États.

S’exprimant lors d’un rassemblement à l’extérieur de Détroit, Trump a déclaré qu’il venait de rencontrer un groupe d’imams locaux, affirmant qu’il méritait le soutien des électeurs musulmans car il mettrait fin aux conflits et apporterait la paix au Moyen-Orient.

« C’est tout ce qu’ils veulent », a déclaré Trump à Novi, dans la banlieue de Détroit, promettant également aux travailleurs de l’automobile présents au rassemblement qu’il inverserait le déclin économique dans la région de Détroit et dans tout le pays.

TCroupion soutient pleinement Israël mais n’a pas dit comment il mettrait fin au conflit là-bas.

Malgré cela, Trump semble gagner le soutien de certains Américains musulmans mécontents du soutien du président Joe Biden et de Harris à Israël, et malgré l’interdiction par Trump de l’immigration en provenance de certains pays à majorité musulmane au cours de son premier mandat de président.

L’imam Belal Alzuhairi, du Centre islamique de Détroit, a rejoint Trump sur scène en déclarant : « Nous demandons aux musulmans de se tenir aux côtés du président Trump parce qu’il promet la paix. »

Avec quelque 8,4 millions d’électeurs inscrits et 15 votes du collège électoral sur les 270 nécessaires pour gagner, le Michigan est l’un des sept États américains compétitifs qui décidera du élection. Il fait partie du « Mur bleu » qui est considéré comme la meilleure chance pour les démocrates d’élire Harris, avec la Pennsylvanie et le Wisconsin.

ÔBAMA MONTE SUR SCÈNE

Dans la ville de Kalamazoo, dans le sud du Michigan, à environ 210 km de là, Harris a établi des contrastes entre elle et Trump sur des questions telles que le droit à l’avortement, les impôts et les soins de santé.

Mais d’abord, Obama, l’épouse populaire de l’ancien président Barack Obama, a enflammé la foule en établissant des distinctions entre les deux candidats sur leur caractère personnel et leurs qualifications, affirmant qu’il existait deux poids, deux mesures dans la manière dont Trump et Harris étaient traités.

« J’espère que vous me pardonnerez que je sois un peu frustrée que certains d’entre nous choisissent d’ignorer l’incompétence flagrante de Trump tout en demandant à Kamala de nous éblouir à chaque instant », a déclaré l’ancienne première dame, appelant les électeurs indécis à « claquer ». du brouillard dans lequel ils se trouvent.

Obama a également longuement abordé la santé des femmes, affirmant que Trump n’avait pas réussi à démontrer sa compréhension de sa complexité et que sa promesse d’abroger la loi sur les soins abordables adoptée pendant la présidence de son mari affecterait « l’intégralité de la santé des femmes, dans son intégralité ».

« En tant que femmes, nous deviendrons des dommages collatéraux à votre colère », a-t-elle déclaré, présentant plus tard Harris à une foule animée.

Harris était en train de prononcer un discours optimiste depuis plusieurs minutes lorsqu’elle a été interrompue par un manifestant qui a crié à plusieurs reprises : « Plus de guerre à Gaza ».

Après que les partisans de Harris aient crié pour l’interrompre, Harris a répondu : « Sur le sujet de Gaza, nous devons mettre fin à cette guerre », puis elle a repris là où elle s’était arrêtée : demander aux électeurs de « tourner la page de la peur et des divisions.«

« Au cours des huit dernières années, Donald Trump est devenu plus confus, plus instable et plus en colère, et il est clair qu’il est devenu de plus en plus déséquilibré. Mais la dernière fois, au moins, il y avait des gens qui pouvaient le contrôler, mais remarquez qu’ils sont pas avec lui cette fois », a déclaré Harris.

Avant le rassemblement, Harris a rencontré des femmes prestataires de soins médicaux à Portage, dans le Michigan, où elle a déclaré que le pays était en crise de santé à la suite de la décision de 2022 de la Cour suprême des États-Unis selon laquelle overtur Roe v. Wade, qui avait garanti un le droit des femmes à l’avortement dans tout le pays.

HArris a entendu six femmes prestataires de soins médicaux qui ont décrit avoir été inondées de patients d’autres régions en raison du manque de soins de santé reproductive dans leurs régions depuis l’annulation de Roe.

Après avoir quitté le Michigan, Trump s’est rendu en Pennsylvanie, où il a tenté d’attirer les jeunes électeurs avec un rassemblement sur le campus de la Penn State University, amenant à un moment donné l’équipe de lutte de l’école avec lui sur scène.

« Nous devons terminer par une grande victoire le 5 novembre », a-t-il déclaré.

LES SONDAGES MONTRENT UNE COURSE SERRÉE

Harris devance Trump à l’échelle nationale de 46 % à 43 %, un récent sondage Reuters/Ipsos a montré. Dans le Michigan, Harris est encore moins en tête – de 47,6 % à 47,1 %, selon l’agrégateur de sondages d’opinion FiveThirtyEight.

Depuis les élections de 2020, le Michigan a institué le vote anticipé en personne pour la première fois et a commencé à autoriser les juridictions de plus de 5 000 habitants à commencer à traiter et à compiler les bulletins de vote par correspondance huit jours avant le jour du scrutin du 5 novembre.

Jusqu’à présent, 19,5 % des électeurs inscrits dans le Michigan, soit près de 1,42 million de personnes, ont voté, a annoncé vendredi le département d’État du Michigan. Seuls 10 900 ont été des votes anticipés en personne, tandis que les autres ont été renvoyés par correspondance.

Reportage de James Oliphant à Novi et de Trevor Hunnicutt à Kalamazoo ; Reportages supplémentaires de Gabriella Borter, Stephanie Kelly, Andrea Shalal, Alexandra Ulmer et Daniel Trotta ; Montage par Heather Timmons, Rosalba O’Brien, Andrea Ricci et Alistair Bell