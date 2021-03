Il y a une semaine, Meghan a visiblement étonné Oprah lorsqu’elle a déclaré dans leur interview que « plusieurs conversations » avaient eu lieu avec Harry sur « la noirceur [son Archie‘s] la peau pourrait être quand il est né « et » ce que cela signifierait ou ressemblerait. « Au cours de leur partie commune de l’interview, Harry n’a pas partagé de détails sur les conversations, mais a noté que c’était » gênant « et qu’il était un » peu choqué. « Le couple a également refusé de confirmer qui eu ces conversations avec lui, mais Oprah a révélé plus tard que la reine Elizabeth et Prince Philip n’étaient pas impliqués. Meghan a également révélé à Oprah qu’elle souffrait de pensées suicidaires et s’est vu refuser l’aide par « l’une des personnes les plus âgées » de l’institution royale.

Quelques jours après la séance télévisée, un journaliste a demandé au prince William si la famille royale était une famille raciste. Le deuxième en ligne vers le trône a répondu: « Nous ne sommes pas vraiment une famille raciste. »

La reine a également rompu son silence avec une déclaration officielle. « Toute la famille est attristée d’apprendre à quel point ces dernières années ont été difficiles pour Harry et Meghan », lit-on dans la déclaration du monarque, publiée le 9 mars. « Les problèmes soulevés, en particulier celui de la race, sont préoccupants. Bien que certains souvenirs puissent varier, ils sont pris très au sérieux et seront traités par la famille en privé. Harry, Meghan et Archie seront toujours des membres de la famille très aimés. »

