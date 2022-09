Michelle Obama rend hommage à la pionnière Serena Williams après sa sortie de l’US Open

Serena Williams, l’une des plus grandes joueuses à avoir foulé les courts de tennis du monde entier, a été éliminée au troisième tour de l’US Open dans ce qui pourrait probablement s’avérer être le dernier match de la grande.

Pionnière à plus d’un titre, l’impact qu’elle a eu sur la société et les barrières qu’elle a brisées sont des exemples de la star américaine volontaire qui a donné des cauchemars à ses adversaires avant même le premier service du match.

Alors qu’elle approche du crépuscule de sa carrière de tennis, il y a eu une énorme démonstration de respect pour ses réalisations dirigée par nul autre que l’ancienne première dame des États-Unis, Michelle Obama.

Obama a dit : «Félicitations pour une carrière incroyable, @Serena Williams! Quelle chance avons-nous eu de pouvoir voir une jeune fille de Compton grandir pour devenir l’une des plus grandes athlètes de tous les temps. Je suis fier de toi, mon ami, et j’ai hâte de voir les vies que tu continues à transformer grâce à tes talents.

Une autre légende du sport, Billie Jean King, était sans équivoque dans son admiration pour la fille du Michigan.

“Son incroyable carrière a marqué l’histoire du tennis. Et pourtant, ses plus grandes contributions sont peut-être encore à venir. Merci, @Serena Williams. Votre voyage continue », a déclaré Jean dans un message sur son compte de réseau social.

Le grand or Tiger Woods a publié un tweet qui disait : « @serenawilliams tu es littéralement le meilleur sur et en dehors du terrain. Merci de nous inspirer tous à poursuivre nos rêves. Je t’aime petite soeur !!!!!”

Ajla Tomljanovic, qui a eu raison de Williams pour l’envoyer s’écraser hors des Flushing Meadows, a déclaré: «Je suis vraiment désolée parce que j’aime Serena autant que vous. Ce qu’elle a fait pour moi et le sport du tennis est incroyable. Je n’aurais jamais pensé que j’aurais une chance de la jouer lors de son dernier match quand je me souviens de l’avoir vue enfant dans toutes ces finales. C’est donc un moment surréaliste pour moi », a déclaré le Croate.

Le nageur légendaire Michael Phelps a déclaré : « C’est vraiment amusant de voir Serena non seulement changer le sport du tennis, mais plus important encore, comment elle a aidé à autonomiser la prochaine génération. Ses exploits au tennis parlent d’eux-mêmes, mais l’une des choses que j’admire chez elle, c’est qu’elle n’abandonne tout simplement pas. Sur ou en dehors du terrain, sa volonté, sa force, sa détermination… elle n’abandonne tout simplement jamais. Elle est un excellent exemple pour nous tous. Félicitations et merci, Serena !!

La star de la NBA, Lebron James, a fait part de son appréciation pour Williams en publiant une vidéo dans laquelle il était impressionné par son parcours.

L’ancien numéro un mondial Andy Roddick a posté : « Je t’aime @serenawilliams Ça a été le plaisir d’une vie de te voir devenir ce que tu as. J’ai hâte de voir ce que vous ferez ensuite. Merci mon vieil ami.

L’icône de la télévision américaine Oprah Winfrey a posté une photo d’une jeune Serena avec une légende qui disait “25 ans. Champion. Shero. Légende pour toujours ! @serenawilliams #USOpen”

L’athlète américaine d’athlétisme Allyson Felix a partagé une mise à jour qui disait: «Je suis tellement reconnaissante envers @serenawilliams. Ce qu’elle a donné à ce sport et à nous ne sera jamais perdu pour moi. #MerciSerena”

Williams a remporté 23 tournois du Grand Chelem, dont 6 titres à l’US Open, 7 titres à Wimbledon et en Australie chacun et 3 triomphes à l’Open de France.

