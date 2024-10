Michelle Obama prend la piste et met en garde contre les conséquences d’une présidence Trump sur la santé des femmes

Lors de sa première étape de la campagne électorale de 2024, l’ancienne première dame Michelle Obama a adressé un message urgent aux hommes, affirmant que l’élection pourrait avoir des conséquences de vie ou de mort pour les femmes qu’ils aiment.

« Je vous demande à tous, du plus profond de mon être, de prendre notre vie au sérieux », a-t-elle déclaré lors d’un rassemblement pour la vice-présidente Kamala Harris à Kalamazoo, dans le Michigan.

L’ancienne première dame a salué les références de Harris et a exhorté à la participation électorale et à l’engagement dans son discours. Mais elle a consacré beaucoup de temps, chargé d’émotion, à affirmer qu’il y aurait des conséquences désastreuses sur l’avenir de la santé des femmes si l’ancien président Donald Trump, qui a passé samedi sa campagne dans le Michigan et en Pennsylvanie, était réélu.

« Aux hommes qui nous aiment, permettez-moi d’essayer de dresser un tableau de ce que cela ressentirait si l’Amérique, la nation la plus riche du monde, continue de retirer les soins de base à ses femmes et comment cela affectera chaque femme de votre vie, » a déclaré Obama.

Obama a soutenu qu’une femme affectée par ces politiques pourrait être « en danger juridique si elle a besoin d’une pilule provenant de l’extérieur de l’État ou de l’étranger, ou si elle doit traverser les frontières de l’État parce que la clinique locale est fermée ».

« Votre fille pourrait être celle qui est trop terrifiée pour appeler le médecin si elle saigne pendant une grossesse inattendue. Votre nièce pourrait être celle qui fait une fausse couche dans sa baignoire après que l’hôpital l’ait refoulée », a-t-elle poursuivi.

« Et cela n’affectera pas seulement les femmes ; cela affectera vous et vos fils », a-t-elle déclaré, suggérant que les hommes et les femmes souffriraient des « conséquences dévastatrices d’une grossesse chez les adolescentes ».

Michelle Obama s’exprime lors d’un rassemblement électoral à Kalamazoo, Michigan, le samedi 26 octobre 2024, pour la vice-présidente et candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris.

Obama est allé au-delà de l’avortement, suggérant qu’un accès de plus en plus limité aux types de soins de santé destinés aux femmes pourrait également avoir de graves conséquences sur les soins en cas de fausse couche, le dépistage du cancer et l’accès aux professionnels de la santé.

« Votre femme ou votre mère pourraient être celles qui risquent le plus de mourir d’un cancer du col de l’utérus non diagnostiqué parce qu’elles n’ont pas accès à des soins gynécologiques réguliers », a-t-elle déclaré.

« Et puis il y a la possibilité tragique mais très réelle que dans le pire des cas, vous soyez peut-être celui qui tiendrait des fleurs à l’enterrement », a-t-elle ajouté plus tard. « Vous pourriez être celui qui restera seul à élever vos enfants. »

Son discours intervient alors que les sondages indiquent un large écart entre les sexes dans le soutien des Américains à Harris et à Trump. Un Sondage NBC News d’octobre a révélé que les femmes soutenaient Harris avec une marge de 14 points, tandis que les hommes soutenaient Trump avec une marge de 16 points. Des sondages menés par plusieurs grands médias ont également montré que Harris et Trump sont engagés dans une course extrêmement serrée.

Obama s’est également adressé aux électeurs qui envisageaient de ne pas voter ou de ne pas voter pour Trump ou un candidat tiers en signe de protestation, arguant que « nous, en tant que femmes, deviendrons un dommage collatéral à votre colère ».

« Etes-vous, en tant qu’hommes, prêts à regarder dans les yeux des femmes et des enfants que vous aimez et à leur dire que vous avez soutenu cette attaque contre notre sécurité ? » elle a demandé.

Harris, qui a pris la parole après Obama, a fait écho à des sentiments similaires, affirmant que les hommes voyaient les femmes qu’ils aimaient « mises en danger parce que leurs droits ont été privés ». Avant de prendre la parole dans le Michigan samedi, Harris a organisé un événement au Texas vendredi, utilisant le contexte de l’État rouge pour rallier ses partisans contre ce qu’elle a appelé une « crise des soins de santé » infligée par Trump.

« Les hommes américains ne veulent pas de cela. Des femmes sont mortes à cause de ces interdictions », a déclaré Harris samedi dans le Michigan. « Comment quelqu’un pourrait-il dire qu’il voulait cela ? Et vous m’avez entendu dire, je crois que Donald Trump n’est pas un homme sérieux, mais les conséquences s’il redevient président sont brutalement graves, brutalement graves. »

Lorsqu’elle a été contactée pour commenter, la porte-parole de la campagne Trump, Karoline Leavitt, a déclaré que Trump « avait depuis longtemps soutenu le droit des États à prendre des décisions sur l’avortement ». Elle a souligné qu’il ne signerait pas une interdiction fédérale de l’avortement et a déclaré que Trump « soutient également l’accès universel à la contraception ». et FIV« .

celui de Trump position sur les droits reproductifs a évolué au fil des années. Bien qu’il ait soutenu à un moment donné le droit à l’avortement, il s’attribue désormais le mérite de son rôle dans l’annulation de l’arrêt Roe v. Wade après avoir nommé trois juges à la Cour suprême qui ont voté avec la majorité. Trump affirme qu’il soutient le droit des États à décider de la légalité des procédures d’avortement à l’intérieur de leurs propres frontières, et il a dit qu’il ne signerait pas d’interdiction fédérale.

Alors qu’Obama soulignait les dangers potentiels pour les femmes, Trump, lors de ses rassemblements de samedi, a invoqué des images sombres du crime, a critiqué la campagne de Beyoncé avec Harris et a vanté son expérience en politique étrangère tout en affirmant que Harris « veut » la guerre.

« Elle adorerait une conscription. Tout ce qu’elle veut, c’est la guerre. La raison pour laquelle je ne m’entends pas avec elle, c’est parce qu’elle voulait envahir tous les foutus pays qu’elle a examinés », a déclaré Trump à Novi, dans le Michigan, sans preuve.

Trump s’est également rassemblé au State College, en Pennsylvanie, et ses discours ont abordé ses thèmes typiques. L’ancien président a affirmé que « nous sommes très proches de la Troisième Guerre mondiale », décrivant les migrants comme venant de « prisons et prisons, d’asiles de fous et d’institutions psychiatriques », et insultant Harris en le qualifiant de « personne manifestement incompétente ».

Pendant ce temps, dans le Michigan, Obama a affirmé que certaines personnes « imposent à Kamala des normes plus élevées que celles de son adversaire ».

« Nous attendons d’elle qu’elle soit intelligente et éloquente, qu’elle ait une politique claire, qu’elle ne montre jamais trop de colère, qu’elle prouve encore et encore qu’elle a sa place », a-t-elle déclaré. « Mais pour Trump, nous n’attendons rien du tout. Aucune compréhension de la politique, aucune capacité à élaborer un argument cohérent, aucune honnêteté, aucune décence, aucune morale. »

Et elle a insinué que Harris pourrait souffrir électoralement si les Américains ne sont pas « prêts pour ce moment ».

« Il est clair pour moi que la question n’est pas de savoir si Kamala est prête pour ce moment car à tous égards, elle a démontré qu’elle était prête », a-t-elle déclaré. « La vraie question est : en tant que pays, sommes-nous prêts pour ce moment ? »

Plus de 7 000 personnes ont assisté au rassemblement, selon un responsable de campagne de Harris. La plupart des personnes présentes dans la salle sont restées debout pendant tout le discours d’Obama, qui a duré 40 minutes, se mettant fréquemment à applaudir et à souligner ses commentaires.

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com