Michelle Obama plaide en faveur de Harris dans le Michigan, alors que les démocrates voient des signes d’espoir

KALAMAZOO, Michigan — Le frappeur démocrate a pris l’élan qu’il souhaitait.

Michelle Obama est revenue en campagne pour la première fois depuis la Convention nationale démocrate samedi pour lancer un appel explicite à l’un des blocs électoraux les plus faibles de la vice-présidente Kamala Harris – les hommes – et aux autres circonscriptions auxquelles les démocrates se bousculent.

Présentant Harris lors d’un rassemblement ici, Obama a déclaré que la course entre le vice-président et l’ancien président Donald Trump était « trop serrée à mon goût » et elle est « profondément préoccupée… par le fait que trop d’entre nous sont encore confus et adhèrent aux mensonges et aux distorsions. de personnes qui n’ont pas à cœur notre meilleur intérêt.

Obama, l’un des substituts les plus populaires du Parti démocrate, a contesté la perception selon laquelle les électeurs – y compris certains démocrates – ont l’impression de ne pas en savoir assez sur Harris, arguant que le vice-président est tenu à des « normes plus élevées » que Trump. Elle a livré une critique cinglante de l’ancien président, de ses échecs dans la gestion du Covid-19 à son rôle dans les émeutes du Capitole du 6 janvier 2021 après que « le peuple américain l’ait licencié d’un travail trop important pour lui au départ ». .» Et elle a présenté l’un des arguments les plus explicites des démocrates en faveur du droit à l’avortement à ce jour. un appel clairement destiné aux hommes.

Mais « ne restons pas assis à nous plaindre », a déclaré Obama. « Faisons quelque chose. »

Alors qu’Obama a supplié les démocrates de se mobiliser, le parti commence à voir des raisons d’être optimiste dans le Michigan. Les sondages publics ont commencé à pencher en faveur de Harris, même si la course reste dans les marges. Et il y a des signes positifs pour les démocrates dans les résultats des votes anticipés, du simple fait du volume de bulletins de vote déjà déposés – près de 1,5 million samedi. données par état – d’où et d’où viennent ces votes.

« Je suis nerveuse » mais « pleine d’espoir », a déclaré Sheri Millard, une démocrate de Portage, à proximité. «Je pense qu’elle a de meilleures chances que Joe Biden.»

Harris et Trump se sont rassemblés dans des coins opposés du sud du Michigan pour marquer le premier jour de vote anticipé dans tout l’État. Alors que Trump était à Noviune banlieue de Détroit, Harris a amené Obama à Kalamazoo alors qu’elle s’efforce d’augmenter les marges dans un comté qui a voté pour Hillary Clinton en 2016 et Joe Biden avec une marge encore plus grande en 2020.

« Elle est une source d’inspiration », a déclaré Harris à propos d’Obama, après que les deux hommes se soient embrassés sur scène sous les acclamations bruyantes de la foule. « Et elle nous motive à nous mettre au travail, surtout lorsque les enjeux sont élevés. »

Les démocrates sont encouragés par les statistiques de vote jusqu’à présent dans le Michigan, où le grand nombre de bulletins de vote déjà déposés a défié les attentes selon lesquelles le vote anticipé diminuerait dans l’ère post-pandémique. Le taux de participation dans le comté de Wayne, où se trouve Detroit, où les démocrates doivent augmenter le score pour remporter l’État, approche les 20 pour cent, selon les données de l’État. Et ceux qui suivent les résultats à l’échelle de l’État grâce à la modélisation et aux données accessibles au public affirment que les femmes et les électeurs noirs ont voté par anticipation dans une proportion plus élevée à ce stade qu’en 2020.

Les données « suggèrent que les démocrates pourraient avoir au moins un léger avantage en termes d’enthousiasme » – et plus encore que dans d’autres États du champ de bataille où les premiers résultats semblent moins prometteurs pour le parti, a déclaré Tom Bonier, stratège démocrate et PDG de la société de données TargetSmart.

« Dans tous ces autres États du champ de bataille, les démocrates sont presque certains d’aborder le jour du scrutin en ayant besoin d’une plus grande participation des électeurs de couleur et des jeunes électeurs », a déclaré Bonier. Si les chiffres du Michigan se maintiennent, « cela pourrait finir par être l’État dans lequel les Républicains auront besoin d’une plus grande poussée le jour du scrutin ».

Les sondages montrent également des signes positifs pour Harris. UN Sondage de l’Université Quinnipiac publié mercredi a montré que Harris devançait Trump de 49 pour cent à 46 pour cent parmi les électeurs probables dans l’État – un renversement par rapport au sondage du 9 octobre de l’université qui montrait Trump en hausse de 50 pour cent à 47 pour cent. UN Sondage Bloomberg News/Morning Consultégalement publié mercredi, montre de la même manière que Harris mène Trump ici de 3 points de pourcentage.

Mais Harris présente toujours des vulnérabilités dans le Michigan, et les républicains pensent qu’ils font des percées auprès des principaux groupes électoraux de l’État, notamment les Noirs, Électeurs arabes américains et musulmansainsi que les travailleurs syndiqués. Trump a demandé à deux reprises lors d’un rassemblement à Traverse City vendredi que les habitants du Michigan « doivent » voter pour lui en raison de ses promesses d’aider l’industrie automobile. La foule à son rassemblement dans la banlieue de Détroit, à Novi Le samedi était parsemé de T-shirts professant leur soutien à Trump parmi les membres de United Auto Workers.

« Si nous gagnons le Michigan », a déclaré Trump à la foule, « nous gagnerons l’ensemble de l’affaire ».

Mais ici à Kalamazoo, les démocrates étaient convaincus qu’Obama ferait ce que Harris espérait qu’elle ferait : motiver les électeurs, en particulier les électeurs noirs, à se présenter aux élections de vice-président. Alors que l’ancien président Barack Obama a mené une campagne intensive pour Harris ces derniers jours – y compris à Détroit la semaine dernière, où son apparition avec Eminem (et son rap sur quelques mesures du rappeur local « Lose Yourself ») est devenu viral – l’ancien premier La dame n’a pas repris la piste depuis le DNC à Chicago en août.

« C’est un moment historique d’avoir le soutien des Obama. Ils sont tellement aimés. C’est important pour beaucoup de gens », a déclaré Tonya Harris, une démocrate de Saginaw. « L’énergie donne l’impression que nous allons remporter la victoire. »

Et certains participants, alors qu’ils dansaient sur leurs sièges, chantaient des chansons comme « Uptown Funk » et lançaient des vagues impromptues en attendant l’apparition de Harris et d’Obama, étaient tout simplement stupéfaits.

« J’ai un plus grand béguin pour Michelle Obama que pour Kamala Harris », a déclaré Mary Nielsen, une démocrate de Kalamazoo.