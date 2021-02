Michelle Obama reprend le streaming, cette fois pour un public plus jeune.

L’ancienne première dame fait équipe avec Netflix pour la nouvelle émission pour enfants « Waffles + Mochi », ont annoncé mardi Obama et le service de streaming. Le spectacle est basé sur les aventures de deux marionnettes qui rêvent d’apprendre à cuisiner des aliments frais avec l’aide d’Obama et d’un caddie volant magique.

« Je suis ravi que les familles et les enfants du monde entier se joignent à nous dans nos aventures alors que nous découvrons, cuisinons et mangeons de délicieux plats du monde entier », a déclaré Obama tweeté Mardi matin pour annoncer le spectacle.

«Waffles + Mochi» est une collaboration avec Partnership for a Healthier America pour encourager les enfants et les familles à entrer dans la cuisine et à adopter de saines habitudes alimentaires.

« Waffles + Mochi » sera diffusé en première sur la plateforme de streaming le 16 mars.

En 2019, les Obama ont lancé Higher Ground Productions en partenariat avec Netflix, promettant une entreprise qui «exploiterait le pouvoir de la narration» et aborderait «les questions de race et de classe, de démocratie et de droits civils, et bien plus encore».

Depuis, ils ont lancé du contenu sur la plateforme, notamment «American Factory», «Crip Camp» et «Becoming».

L’ancien président Barack Obama a exprimé à quel point il était enthousiasmé lorsque les discussions sur le partenariat ont été annoncées pour la première fois en 2018. Dans un communiqué, il a déclaré: « C’est pourquoi Michelle et moi sommes si heureux de nous associer à Netflix – nous espérons cultiver et entretenir les talents et inspirants. , des voix créatives capables de promouvoir une plus grande empathie et compréhension entre les peuples et les aider à partager leurs histoires avec le monde entier.

Les plans pour la société de production comprennent une adaptation à l’écran de la biographie lauréate du prix Pulitzer « Frederick Douglass: Prophet of Freedom »; une série d’anthologies « Overlooked » sur la mise en lumière de morts inaperçues; et une série non fictionnelle basée sur le livre de Michael Lewis «The Fifth Risk: Undoing Democracy».

