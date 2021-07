Michelle Obama fête le 4 juillet, l’anniversaire de Malia

Michelle Obama a double à célébrer dimanche : le jour de l’indépendance et le 23e anniversaire de sa fille aînée et de celle de Barack Obama, Malia Obama.

« Joyeux 4 juillet à tous – et aussi, joyeux 23e anniversaire à notre chère Malia ! » l’ancienne première dame, 57 ans, a écrit dimanche dans un publication sur les réseaux sociaux. Elle a partagé une photo de retour avec sa fille, à qui il manquait alors une dent de devant.

« Cela fait quelques années que nous avons pris cette photo, mais je sais qu’elle sera toujours ma douce petite fille », a-t-elle poursuivi. « Malia, nous t’aimons et sommes tellement excités de voir ce que cette année t’apportera! »

Barack Obama aussi a partagé une vieille photo de lui avec Malia, réfléchissant à la joie de la voir « commencer à faire son propre chemin dans le monde avec équilibre, grâce et humour ».

Il a ajouté: « Les jours où vous pensiez que les feux d’artifice étaient pour vous me manquent. »

Voici ce que sont les autres visages célèbres jusqu’à ce 4 juillet :

Arnold Schwarzenegger célèbre le rêve américain

Arnold Schwarzenegger est devenu sentimental ce 4 juillet, réfléchissant à ce que le patriotisme signifie pour lui.

La star de « Terminator » et ancien gouverneur de Californie, 73 ans, a déclaré dimanche dans une publication Instagram qu’il était « né en Autriche, fabriqué en Amérique ».

« Mes rêves auraient été impossibles ailleurs, alors aujourd’hui et chaque jour, je suis reconnaissant envers les États-Unis », a-t-il écrit. « Et je me battrai toujours pour que notre pays soit meilleur chaque jour, car être le plus grand pays du monde n’est pas facile. Nous devons travailler dur pour continuer à nous améliorer. C’est du patriotisme. »

Blake Shelton espère une « journée amusante et sûre »

La star de la musique country Blake Shelton, qui doit se produire lors du « Macy’s Fourth of July Fireworks Spectacular » sur NBC dimanche soir, a souhaité à ses abonnés un « Happy #4thofJuly » dans un court Message sur Twitter.

« Je souhaite à tous une journée amusante et sûre alors que nous célébrons l’Amérique! »

