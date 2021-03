Michelle Obama exhorte le Sénat à adopter une refonte des droits de vote

L’ancienne Première Dame Michelle Obama a critiqué ce qu’elle a appelé les tentatives « partisanes et antipatriotiques » de supprimer le vote dans tout le pays alors qu’elle exhortait le Sénat à adopter un projet de loi soutenu par les démocrates pour modifier les lois électorales.

Exprimant son soutien à la résolution 1 de la Chambre, connue sous le nom de «loi pour le peuple», Obama a déclaré que le Sénat devrait adopter le projet de loi sans retard après son approbation à la Chambre mercredi sans soutien républicain.

« Notre démocratie reste attaquée par les actions partisanes et antipatriotiques de ceux qui, au niveau de l’État, font tout ce qu’ils peuvent pour restreindre l’accès aux urnes », a écrit Obama dans un communiqué publié sur Twitter.

«Ne vous y trompez pas, l’idée que nous ne pouvons pas à la fois organiser des élections sûres et garantir que les électeurs éligibles peuvent faire entendre leur voix est un faux choix.

La Chambre des représentants contrôlée par les démocrates a adopté mercredi le projet de loi sur la réforme électorale, qui, selon eux, est essentiel pour élargir l’accès au vote et améliorer la responsabilité et la transparence à Washington.

Le projet de loi – également connu sous le nom de HR1 – est l’un des rares qui ont été désignés comme prioritaires – comme la loi sur l’égalité et le projet de loi sur la réforme de la police de George Floyd.

«Ce projet de loi permettra aux Américains ordinaires de s’inscrire et de voter plus facilement. Cela renforcera la sécurité électorale et mettra fin au gerrymandering partisan », a écrit Obama.

«Et il fera beaucoup, beaucoup plus pour s’assurer que notre système de gouvernement reste entre les mains de tous, et non de quelques-uns.

Sur la photo: la déclaration complète de Michelle Obama soutenant la « loi pour le peuple », qu’elle a publiée sur son compte Twitter jeudi soir

Officiellement connu sous le nom de HR1, le projet de loi sur la réforme électorale mettrait à jour les procédures de vote et obligerait les États à confier la tâche de redessiner les districts du Congrès à des commissions indépendantes.

Le projet de loi a été adopté par un vote majoritairement bipartisan de 220 voix contre 210.

John Sarbanes, le membre du Congrès du Maryland qui a parrainé le projet de loi, a déclaré qu’il était «conçu pour restaurer la voix des Américains qui se sentaient exclus et enfermés pendant trop longtemps».

Il a ajouté: « Je ne pense pas que l’urgence ait jamais été plus grande.

« Lorsque vous regardez ce que les républicains font à travers le pays dans les États pour réduire l’accès aux urnes, nous devons faire ce que nous pouvons pour établir des normes de base et les meilleures pratiques qui permettent aux gens de s’inscrire et de voter aux États-Unis sans que ce soit un parcours du combattant pour eux.

Nancy Pelosi est vue mercredi parler pour soutenir le projet de loi, connu sous le nom de HR1

Les démocrates de la Chambre se rassemblent sur les marches du Congrès mercredi

Le leader de la majorité à la Chambre, Steny Hoyer, un autre démocrate du Maryland, a déclaré: « Nous pensons que HR 1 doit être adopté parce que les législateurs des États républicains, préoccupés par leurs pertes, que ce soit dans leurs propres États ou dans le pays, redoublent d’efforts pour y parvenir. plus difficile pour les gens de voter ».

Les républicains, cependant, soutiennent que la législation limite le discours politique et représente une portée excessive et une prise de pouvoir fédérale que les démocrates avancent dans un effort pour obtenir un avantage lors des élections.

Les républicains de la Chambre ont exhorté leurs membres à voter contre.

Le président Joe Biden a déclaré qu’il signerait le projet de loi s’il approuvait à la fois la Chambre et le Sénat.

Mais les projets de loi font face à de longues difficultés au Sénat, où les 48 démocrates et les deux indépendants qui se réunissent avec eux devraient être rejoints par 10 sénateurs républicains pour surmonter un flibustier.

« Nous allons faire tout ce qui est en notre pouvoir – je pense que Chuck Schumer va faire tout ce qui est en son pouvoir – pour nous assurer que le programme sur lequel nous travaillons et promis aux gens sera en fait le programme que nous proposons et, espérons-le, passe, dit Hoyer.

HR1 a été décrit par ses partisans comme un moyen de responsabiliser Washington

Déjà, certains démocrates ont entraîné le feu sur l’obstruction systématique et ont appelé à son élimination.

Hoyer l’a qualifié de « non démocratique » mardi, tandis que James Clyburn, le démocrate de troisième rang, a décrit comment il avait été utilisé pour refuser des droits aux citoyens noirs.

Un mouvement pour détruire l’obstruction systématique se heurterait à une opposition sévère.

Le sénateur démocrate Joe Manchin a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne voterait « jamais » pour s’en débarrasser, tandis que Biden s’est déclaré opposé à son annulation.

Certains démocrates ont suggéré qu’un compromis sur une exclusion pourrait être possible.

HR1 est conçu pour améliorer l’accès aux élections pour les citoyens américains et examiner les districts du Congrès

Interrogé sur la possibilité d’une exclusion pour les questions de droits de vote, le sénateur géorgien Raphael Warnock a déclaré mardi à un journaliste: « Je pense que les problèmes sont suffisamment urgents pour laisser toutes les options sur la table. »

Le projet de loi revêt une importance particulière cette année, car le US Census Bureau est sur le point de transmettre les données démographiques utilisées par les États pour redessiner les cartes des districts du Congrès avant les élections de 2022, dans lesquelles le siège de chaque législateur de la Chambre est à gagner.

Les États utilisent différents critères et procédures pour dessiner les cartes.

Les démocrates affirment que HR1 permettra à plus de personnes d’avoir un intérêt dans le pays

Des responsables électoraux sont vus compter les votes à Philadelphie le 4 novembre

Dans 33 États, les législatures des États contrôlent au moins une partie du processus, selon la Conférence nationale des législatures des États.

Les partis qui contrôlent les législatures des États ont souvent exercé le pouvoir de dessiner les cartes d’une manière qui profite au parti au pouvoir. Certains États ont également utilisé ce processus pour cibler les électeurs noirs.

La mesure intervient également alors que les législateurs de 43 États ont introduit une législation pour imposer davantage de limites au vote, selon le Brennan Center for Justice.

Plusieurs États, dont la Géorgie, où Warnock et le démocrate Jon Ossoff ont été élus dans un bouleversement politique en janvier, ont depuis introduit une législation visant à modifier les procédures électorales qui, selon les militants, rendent le vote plus difficile pour les gens.