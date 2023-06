Michelle Obama et plus – Hollywood Life

Voir la galerie





« Juneteenth », la fête qui symbolise la fin de l’esclavage aux États-Unis, obtient enfin la reconnaissance qu’elle méritait depuis longtemps. Pendant la guerre de Sécession, le président de l’époque Abraham Lincoln a publié la proclamation d’émancipation le 1er janvier 1863, annonçant la fin de l’esclavage. Mais ce n’est que le 19 juin 1865 que l’esclavage est officiellement aboli dans tout le pays. Le 19 juin a été officiellement nommé jour férié fédéral par le président Joe Biden en 2021. Au fil des années, de plus en plus de gens reconnaissent Juneteenth comme l’une des fêtes américaines les plus importantes.

Pour Juneteenth 2023, certaines des plus grandes stars d’Hollywood et de la politique ont partagé des hommages émouvants sur les réseaux sociaux en l’honneur de la fête. Regarde comment Jennifer Hudson, Barak et Michelle obamaet plus célèbre Juneteenth.

Jennifer Hudson

La semaine dernière, j’ai amené mon enfant et mes garçons au @Maison Blanche pour le tout premier Juneteenth Concert on the South Lawn. Tellement spécial de pouvoir partager ce moment historique avec eux. Merci, Président @Joe Biden et vice-président @KamalaHarris pour l’invitation. Nous allons… pic.twitter.com/6gDaHNiwJb – Jennifer Hudson (@IAMJHUD) 19 juin 2023

Jennifer Hudson a amené son fils David13 ans, et ses «garçons» au premier concert du 19 juin à la Maison Blanche, et elle a partagé des photos de l’expérience sur Twitter. « Tellement spécial de pouvoir partager ce moment historique avec eux. Merci, président @JoeBiden et vice-président @KamalaHarris pour l’invitation. Nous ne l’oublierons jamais. Joyeux #Juneteenth, tout le monde ! » elle a écrit.

Barack Obama

Le 16 juin, nous commémorons l’anniversaire de la nouvelle tardive mais bienvenue de la liberté qui a atteint les Noirs réduits en esclavage à Galveston, au Texas. C’est un rappel que même dans les heures les plus sombres, il y a des raisons d’espérer – et une raison de continuer à construire un pays à la hauteur de ses… – Barak Obama (@BarackObama) 19 juin 2023

L’ancien président Barack Obama a publié une déclaration le 19 juin sur la fête fédérale. « Le 16 juin, nous commémorons l’anniversaire de la nouvelle tardive mais bienvenue de la liberté qui atteint les Noirs réduits en esclavage à Galveston, au Texas », a-t-il déclaré. a dit sur Twitter. « C’est un rappel que même dans les heures les plus sombres, il y a des raisons d’espérer – et une raison de continuer à construire un pays à la hauteur de ses idéaux les plus élevés »,

Michelle obama

Juneteenth est une célébration de la liberté – une occasion de rendre hommage à d’innombrables défenseurs, militants et acteurs du changement et au travail qu’ils ont accompli pour construire une Union plus parfaite. – Michelle Obama (@MichelleObama) 19 juin 2023

L’ancienne Première Dame Michelle Obama a également partagé une déclaration sur Twitter vers le 16 juin. « Juneteenth est une célébration de la liberté – une occasion de rendre hommage à d’innombrables défenseurs, militants et acteurs du changement et au travail qu’ils ont accompli pour construire une Union plus parfaite », a-t-elle déclaré. Michelle a également inclus un lien vers l’inscription des électeurs avant les élections de 2024.

Joe Biden

Le président Joe Biden a publié une déclaration commémorant le 19 juin, qui est devenue beaucoup plus reconnue depuis qu’il est devenu président. «Juneteenth, en tant que fête fédérale, est censé insuffler une nouvelle vie à l’essence de l’Amérique – pour s’assurer que tout le monde ressent la puissance des progrès que nous pouvons faire. Cela marque la longue et dure nuit de l’esclavage – mais la promesse de ce matin plus lumineux à venir. Joyeux Juneteenth, Amérique », a-t-il écrit.

Ricky Smiley

Le comédien Rickey Smiley a publié le symbole du pouvoir noir (combats en relief) sur son Twitter le 19 juin. « Content #Juneteenth vous tous !! », Rickey écrit.

Hillary Clinton

Le dix juin, Hillary Clinton posté un photo d’elle-même embrassant un jeune enfant noir, avec un message sincère sur les vacances. « Je vous souhaite un joyeux 16 juin ! Continuons à travailler pour la justice, l’égalité et une Amérique où chaque enfant a la chance d’être à la hauteur de son potentiel donné par Dieu », a-t-elle écrit.

Tim Cook

Le 16 juin, nous célébrons la liberté acquise, nous nous souvenons de la liberté niée et réfléchissons au chemin qu’il nous reste à parcourir pour construire un monde plus juste et équitable. – Tim Cook (@tim_cook) 19 juin 2023

PDG d’Apple Tim Cook a posté un message sur son Twitter en l’honneur de la fête. « Le 16 juin, nous célébrons la liberté obtenue, nous nous souvenons de la liberté niée et réfléchissons au chemin qu’il nous reste à parcourir pour construire un monde plus juste et équitable », a-t-il écrit.

