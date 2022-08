Michelle Obama célèbre l’anniversaire de Barack avec une photo rétro – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Pablo Martinez Monsivais/AP/Shutterstock

“Joyeux anniversaire à mon chéri!” ancienne première dame Michelle obama a écrit le 4 août, le jour où l’ancien président Barack Obama a eu 61 ans. Michelle, 58 ans, a inclus une photo de retour de Barack, qui le montrait comme un jeune bateau de rêve regardant vers l’avenir tout en s’appuyant sur une clôture en pierre. “La vie avec vous ne cesse de s’améliorer chaque année”, a ajouté Michelle dans son hommage d’anniversaire. « Tu me rends toujours fier. Je vous aime.”

Les fans ont rempli la section des commentaires avec amour : « Joyeux anniversaire au meilleur président », « Joyeux anniversaire, Monsieur le président », « Joyeux anniversaire », « Laissez-moi monter et dire Joyeux anniversaire, M. Forever My President Obama. ” “Joyeux anniversaire Bénédictions Monsieur.”

Les souhaits d’anniversaire de l’ancien FLOTUS surviennent près d’un mois après la fille aînée des Obama, Malia Obama, a eu 24 ans. “Joyeux anniversaire, Malia!” Barack a écrit dans son hommage, qui contenait une photo de lui tenant sa fille quand elle était bébé. « Peu importe à quel point tu es devenue une jeune femme sophistiquée, accomplie, belle et gracieuse, tu seras toujours mon bébé. Et je serai toujours là pour vous élever.

Malia est née le 4 juillet et Michelle l’a mentionné dans son message. « Il y a 24 ans, ce jour est devenu En plus spécial lorsque votre merveilleux esprit est arrivé dans ce monde », a-t-elle écrit en partageant une photo de Malia en tant que tout-petit. Je suis tellement fière de la belle jeune femme attentionnée et motivée que tu es devenue. Je t’aime tellement! Amour, ta maman.

La plus jeune fille des Obama, Sacha Obama, a eu 21 ans en juin. “Mon bébé est devenu une belle jeune femme indépendante, compatissante et très capable”, a écrit Michelle en partageant une photo rare de la jeune femme en tant que bébé. Le retour en arrière a également montré à Michelle un look qui la faisait apparaître comme un acteur perdu depuis longtemps de Vivre seul. “Tu seras toujours mon plus petit pois”, a rappelé Michelle à sa fille avant d’ajouter qu’elle était “si fière de l’humain que tu deviens”.

L’ancien président s’est également amusé. “J’ai adoré te voir devenir la jeune femme intelligente, belle et attentionnée que tu es devenue”, a-t-il écrit. « Et peu importe ton âge, tu seras toujours ma petite fille. Regardez ces joues !