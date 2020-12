Michelle Mullane est décédée tragiquement à la suite de son combat contre le cancer de l’intestin à l’âge de 50 ans.

L’ancien présentateur de radio BBC Radio Manchester et XFM est malheureusement décédé la veille de Noël après avoir courageusement combattu un cancer de l’intestin de stade 4 pendant plus d’un an.

La triste nouvelle a été confirmée par son ami proche Jason Manford, qui a partagé un hommage touchant à Michelle sur les réseaux sociaux.

L’année dernière, Michelle avait été transportée d’urgence à l’hôpital en juin avec des douleurs d’estomac atroces avant de se faire dire qu’elle avait six mois à vivre sans traitement.

Malgré le diagnostic, la star de la radio et la mère d’Alderley Edge ont continué à collecter des fonds pour Cancer Research UK alors qu’elle faisait face au cancer incurable.

Elle avait également tenu les fans au courant de son traitement jusqu’à très récemment sur son blog personnel SK9 Cheshire.

Les hommages ont afflué pour Michelle après l’annonce de sa mort à la suite d’une bataille courageuse contre le cancer.









Jason Manford a écrit: « Je viens de découvrir que ma chère amie et ancienne présentatrice de la BBC à Manchester, Michelle Mullane, est malheureusement décédée la veille de Noël », a-t-il écrit.

«J’ai tellement de bons souvenirs de Michelle lorsque je commençais le stand up à la fin des années 90.

«Michelle a été la première personne à me faire passer sur les ondes et nous avons passé de nombreuses soirées à rire, flirter et plaisanter sur des breuvages; à l’antenne et en dehors.

«Nous avons bu des millions de tasses de thé et son émission ‘Michelle around Midnight’ était l’une des seules émissions où vous pouviez participer, être payé et être vous-même sans avoir à être un grand ‘nom de télévision’.







« Elle était une incroyable partisan des nouveaux talents et a donné une longueur d’avance à tant d’entre nous, comédiens du Nord à une époque où on avait l’impression que si vous n’étiez pas à Londres, vous n’aviez aucune chance. Elle m’a soutenu moi et beaucoup. d’autres depuis.

«Elle manquera beaucoup à tant de personnes, notamment sa jeune fille Liv.

«Elle ne m’a envoyé un message que l’autre semaine pour me féliciter pour Royal Variety et dire à quel point elle était fière de moi.







«Depuis plus d’un an, nous essayons d’organiser un concert caritatif – reporté en raison de covid – au profit de Kidney Cancer UK & Bowel Cancer Research.

«À la seconde où nous le pourrons, je m’assurerai à 100% que cela se produira en votre nom Michelle», a écrit Jason sur Twitter.

Le correspondant d’ITV, Rob Smith, a également ajouté: «Tellement triste d’entendre ce matin que le diffuseur Michelle Mullane est décédé.

«Elle a mené une vie remarquable et a fait tout ce qu’elle pouvait pour continuer à recueillir des fonds pour la recherche sur le cancer pendant la pandémie. Toutes nos condoléances à ses amis et à sa famille.

Elaine Willcox a écrit: « Tellement triste d’apprendre que Michelle Mullane est décédée la veille de Noël. Elle était une brillante animatrice et une merveilleuse amie pour notre cher Tony Morris. Réflexions avec tous ses amis et sa famille. 2020 nous avons hâte que vous finissiez.

Michelle avait parlé de son diagnostic de cancer dévastateur plus tôt cette année.

« Les perspectives semblaient très sombres et aucun de nous ne pouvait croire ce qui se passait. Ici, j’étais dans un lit d’hôpital avec un tube dans le nez en train d’être pompé avec des analgésiques – c’était totalement surréaliste », a-t-elle déclaré, selon Manchester Evening News.

Cependant, Michelle avait commencé une chimiothérapie et avait un stent ajusté pour pousser la tumeur d’un côté.

Elle a ajouté à l’époque: «Me voici un an après avoir été diagnostiquée et je me sens extrêmement reconnaissante. Quand tu as un cancer, ta seule priorité est de rester en vie et c’est grâce au traitement que ma maladie est prise en charge et je suis toujours là aujourd’hui ».

