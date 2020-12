Michelle Mullane, ancienne animatrice de la BBC et de la radio XFM, est décédée à l’âge de 50 ans.

La personnalité des médias a tragiquement perdu sa bataille contre le cancer de l’intestin de stade 4 la veille de Noël, après avoir combattu la maladie pendant plus d’un an.

Lors du diagnostic initial, en juin 2019, Michelle a appris qu’elle ne vivrait que six mois de plus, mais s’est battue pendant 18 mois à la place, avec l’aide d’un traitement.

Perte tragique: l’ex-animatrice de radio BBC et XFM Michelle Mullane est décédée à l’âge de 50 ans

Il y a à peine une semaine, elle a partagé une vidéo touchante sur Instagram, qu’elle a tournée depuis la fenêtre de sa chambre, de ses amis rassemblés devant sa maison en lui chantant des chants de Noël.

Michelle n’a pas pu quitter la maison au cours des deux derniers mois de sa vie, en raison de « douleurs atroces pendant près de six semaines consécutives ».

Elle a rapporté la semaine dernière que la douleur était «enfin sous contrôle», mais est malheureusement décédée la nuit avant Noël.

Son ami proche, le comédien Jason Manford, a partagé un hommage touchant à Michelle sur les réseaux sociaux, trois jours après sa mort.

Toujours souriante: Michelle est photographiée en train d’animer son émission de radio sur XFM

Il a écrit: « Je viens de découvrir ma chère amie et ancienne présentatrice de la BBC à Manchester, Michelle Mullane, tristement décédée la veille de Noël.

« J’ai tellement de bons souvenirs de Michelle lorsque j’ai commencé le stand up à la fin des années 90. Michelle a été la première personne à me faire passer sur les ondes et nous avons passé de nombreuses soirées à rire, flirter et plaisanter sur les bières; à l’antenne et hors tension. Nous avons bu des millions de tasses de thé!

Jason a poursuivi en parlant de l’émission de Michelle: « Michelle Around Midnight était l’une des seules émissions sur lesquelles vous pouviez participer, être payé et être vous-même sans avoir à être un grand « nom de télévision ».

Émotionnelle: son dernier message l’a vue filmer en larmes ses amis alors qu’ils chantaient pour elle, alors qu’elle regardait avec Liv depuis la fenêtre de sa chambre avant Noël

« Elle était une incroyable partisan des nouveaux talents et a donné une longueur d’avance à tant d’entre nous, comédiens du Nord, à un moment où on avait l’impression que si vous n’étiez pas à Londres, vous n’aviez aucune chance.

«Depuis, elle m’a soutenu, moi et beaucoup d’autres. Elle manquera beaucoup à tant de personnes, notamment sa jeune fille Liv.

« Elle ne m’a envoyé un message que l’autre semaine pour me féliciter pour Royal Variety et dire à quel point elle était fière de moi. Depuis plus d’un an, nous essayons d’organiser un concert caritatif – reporté en raison de covid – au profit de Kidney Cancer UK & Bowel Cancer Research.

«À la seconde où nous le pourrons, je m’assurerai à 100% que cela se passe en votre nom Michelle! [sic]

Femme merveilleuse: elle a courageusement collecté des fonds pour Cancer Research UK tout au long de sa bataille et a écrit sur son traitement sur son blog personnel SK9 Cheshire

Traitement: elle a subi un traitement après son diagnostic au Christie à Manchester

Michelle était la mère de Liv Winter, 23 ans, et vivait à Alderly Edge.

Elle a courageusement collecté des fonds pour Cancer Research UK tout au long de sa bataille et a écrit sur son traitement sur son blog personnel SK9 Cheshire.

Michelle avait commencé une chimiothérapie. Elle avait également fait installer un stent pour pousser la tumeur sur le côté et a déclaré qu’elle se sentait «extrêmement reconnaissante» pendant l’été, ayant vécu au-delà de son pronostic.

Dans ses dernières publications sur Instagram, elle a documenté la double transfusion sanguine qu’elle subissait, remerciant ceux qui ont donné du sang et les qualifiant de « salvatrices pour tant de personnes ».

Il a écrit: «Michelle a été la première personne à me faire passer sur les ondes et nous avons passé de nombreuses soirées à rire, flirter et plaisanter sur les breuvages; à l’antenne et hors tension. Nous avons bu des millions de tasses de thé!

Elle a déclaré qu’elle «avait hâte d’avoir un peu plus de ressort dans ma démarche».

Son dernier message la voyait filmer en larmes ses amis alors qu’ils chantaient pour elle, alors qu’elle regardait avec Liv depuis la fenêtre de sa chambre avant Noël.

La fille Liv a annoncé la nouvelle tragique avec un post déchirant sur Instagram. Michelle meurt à l’East Cheshire Hospice la veille de Noël, avec des centaines d’hommages depuis.

Elle a écrit: « Ma belle maman. Ma mère m’a beaucoup appris, elle m’a tenu la main dans les moments de bouleversement et de fierté, elle m’a guidé jusqu’à la fin, elle a crié aux professeurs et m’a soutenu (même si j’étais en fait juste un peu de merde et ils ne l’ont pas fait » t faire quoi que ce soit), elle avait une énergie… une énergie que les mots ne rendent pas justice.

Parti trop tôt: Michelle était la mère de Liv Winter, 23 ans, et vivait à Alderly Edge

‘Un esprit vif et une intelligence qui lui ont donné une qualité déchaînée que vous ne trouvez que dans les étoiles les plus rares, sa chaleur m’a permis de me confier à elle avec n’importe lequel de mes problèmes … et je veux dire TOUT, même ceux que beaucoup de gens ne disent pas leur maman.

« Elle a eu un rire qui a rempli toute la pièce, elle était ma plus grande soutienne et m’a toujours fait croire que je pouvais et je peux encore tout accomplir. Elle était ma meilleure amie. Je peux la sentir encore et je le ferai toujours.

« Avec une immense tristesse, malheureusement, j’annonce le décès de ma mère, elle s’est rendue paisiblement et gracieusement à l’East Cheshire Hospice 24/12/20 vers 21h30.

« Ma mère s’est donnée pour mission de lutter contre le cancer avec une attitude positive remplie de foi et de force partageant publiquement son histoire dans l’espoir d’aider les autres dans le monde, elle a fait exactement cela – dans cet esprit, veuillez prendre ce temps après avoir lu le postez pour embrasser vos proches, profitez de chaque instant (même ceux que vous avez regardés), buvez ce vin!

La semaine dernière: dans ses derniers messages Instagram, elle a documenté la double transfusion sanguine qu’elle subissait, remerciant ceux qui ont donné du sang et les qualifiant de « salvatrices pour beaucoup »

Liv a écrit dans un article déchirant: « Lève un verre de rouge pour notre Mich ce soir. Je t’aime maman, je te vois dans les étoiles et je te sens dans l’air, je t’aime je t’aime je t’aime je t’aime. Olivia x ‘

«Dans l’une de mes dernières conversations que j’ai eues avec ma mère, elle m’a dit:« Au moins je n’ai pas à payer ma facture de téléphone à la fin de ce mois », l’esprit et le charisme de ma mère étaient là jusqu’à la fin s’il vous plaît pour moi, ne m’envoyez pas vos excuses et vos pensées à vous.

« J’ai une armée de personnes qui m’entourent et me soutiennent, on ne pouvait que le souhaiter, donc avec cela à l’esprit, veuillez plutôt commenter un <3, un souvenir préféré que vous avez avec ma mère ou potentiellement une photo que je n'ai pas vue d'elle.

«Lève un verre de rouge pour notre Mich ce soir. Je t’aime maman, je te vois dans les étoiles et je te sens dans l’air, je t’aime je t’aime je t’aime je t’aime. Olivia x ‘ [sic]

Si vous avez été affecté par cette histoire, contactez Grief UK au 01234 862217 ou en visitant griefuk.org