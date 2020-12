Michelle McManus offre des messages personnalisés à ses fidèles fans pour seulement 33 £.

La chanteuse écossaise de 40 ans, devenue célèbre en remportant Pop Idol en 2003, est la dernière célébrité à proposer des messages enregistrés à des fans enthousiastes via la plateforme Cameo.

Contrairement à d’autres stars qui font les enregistrements pour gagner de l’argent supplémentaire, Michelle a également révélé que les revenus iraient à des œuvres caritatives.

Les fans n’ont qu’une semaine avant que Michelle ne ferme le compte la veille de Noël.

S’adressant à ses fans sur Instagram, Michelle a enregistré un message dans lequel elle expliquait en détail pourquoi elle était sur Cameo.

« Salut les gars. Je ne peux pas croire qu’une semaine aujourd’hui sera officiellement la veille de Noël », a-t-elle déclaré.

«Cela signifie également que vous n’avez qu’une semaine pour recevoir un message de Noël très spécial de moi sur Cameo.







Michelle a ajouté: « Nous espérons faire un gros don à Shelter Scotland à la fin, donc si vous avez quelqu’un de spécial à qui vous aimeriez envoyer un message de Noël – un ami, un membre de la famille cela peut être – contactez-moi sur l’application Cameo.

La mère d’un enfant a également remercié les fans pour leur générosité en l’aidant à collecter des fonds pour l’organisme de bienfaisance.

«Merci à toutes les personnes qui m’ont contacté jusqu’à présent», a-t-elle poursuivi.















« J’ai été un peu dépassé pour être honnête, votre générosité vient d’être fantastique.

« Joyeux Noël les gars. J’espère que vous passez un moment merveilleux et merci encore pour tout votre soutien », a conclu Michelle.

Plus de 17 ans après avoir remporté le concours de talents, Michelle a connu un certain succès dans la présentation télévisée et a travaillé pour le Glasgow Evening Times en tant que chroniqueuse.







Plus tôt cette année, la sensation du chant est également devenue maman pour la première fois après avoir accueilli un petit garçon appelé Harry John Nimmo avec son mari de trois ans, Jeff.

