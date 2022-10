Michelle Keegan revient à ses jours Our Girl en train de filmer Brassic en pantalon cargo camouflage

MICHELLE Keegan est de retour sur le tournage de la série Sky Brassic, et donne un petit retour sur ses jours sur Our Girl avec son dernier look.

L’actrice est de retour sur le tournage de la comédie dramatique Sky et a partagé une photo du plateau, assise sur son lit et posant dans le miroir pour un selfie.

Michelle a posté une photo alors qu’elle filme la saison 5 de Brassic à Manchester[/caption]

Michelle dirige le casting de la comédie dramatique populaire[/caption]

Vu avec de longs cheveux ondulés et des boucles d’oreilles en or, les fans seraient pardonnés d’avoir des flashbacks alors qu’elle posait dans un pantalon cargo avec un haut noir.

Michelle, qui a d’abord trouvé la gloire sur Coronation Street, était autrefois la principale dame du drame de l’armée Our Girl, en tant que médecin de l’armée britannique Georgie Lane.

Elle a joué le rôle pendant quatre ans avant de quitter la série en 2020. À l’époque, elle a noté que c’était un rôle qui “changeait sa vie”, mais voulait passer à autre chose pour passer plus de temps avec sa famille, y compris son mari Mark Wright, dans la Grande-Bretagne.

Plus tard la même année, il a été annoncé qu’elle dirigerait le casting de Brassic aux côtés de Joseph Gilgun et Damien Moloney.

Brassic a récemment diffusé sa quatrième saison, la saison cinq étant déjà confirmée.





Cependant, ils vont être un homme à terre avec Moloney quittant la série à la fin des derniers épisodes. Son personnage Dylan a été vu emmitouflé par des gangsters locaux à l’arrière de sa voiture.

Parler à RadioTimes.com à propos de la sortie de Molony, Michelle a fait l’éloge de sa co-vedette et a déclaré: “Damo fait partie intégrante – et Dylan, évidemment – de la série, et il va vraiment, vraiment nous manquer.

“Il va y avoir un sentiment, quand vous allez sur le plateau, qu’il manque quelque chose.”

En plus d’être à Brassic, Michelle a récemment été en Australie pour le tournage d’un drame à venir, Ten Pound Poms

Brassic est disponible pour regarder sur Sky Max et NOW.

Michelle était aimée en tant que Georgie Lane de Our Girl[/caption]

Michelle a également décroché un rôle majeur dans le prochain drame de la BBC, Ten Pound Poms[/caption]