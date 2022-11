Michelle Keegan montre sa moue charnue lors d’une soirée ivre dans un haut en jean à tube boob

MICHELLE Keegan a montré sa moue charnue lors d’une soirée bien arrosée.

L’actrice, 35 ans, s’est rendue sur son compte Instagram officiel pour partager le cliché avec ses fans.

Michelle est allée sur Instagram pour partager le cliché avec ses fans

Elle a révélé qu'elle portait une tenue entièrement en jean

En postant sur ses histoires et ses 6,2 millions de followers, Michelle a fait le signe de la paix.

Elle a sous-titré la capture comme “sobre” mais a laissé entendre qu’elle mentait avec son utilisation subtile de l’emoji menteur.

La moue charnue de Michelle était visible alors qu’elle portait un haut en jean décolleté et un collier blanc.

Elle a montré aux fans sa tenue complète de la nuit dans un autre cliché, révélant sa tenue entièrement en jean.





Bien qu’elle soit devenue célèbre il y a plus de 15 ans pour son apparition sur Coronation Street en tant que Tina McIntyre, Michelle a admis qu’elle n’était pas habituée à être une célébrité.

S’adressant au Sun, Keegan a déclaré: “Même maintenant, 15 ans plus tard, vous ne vous habituez jamais à être célèbre.

“Une minute, j’ai franchi les portes de Coronation Street et personne ne savait qui j’étais.

“Puis, dès que mes premières scènes étaient à l’écran, je me souviens avoir franchi les portes et m’être fait arrêter et avoir demandé un autographe. Je ne savais pas comment signer un autographe.

L’actrice de Our Girl a également admis qu’elle sortait rarement faire la fête car elle finit généralement par rester dehors toute la nuit.

Michelle Keegan étourdit dans un rare selfie

Michelle Keegan poste une photo d'elle posant pour une photo sur sa page INSTAGRAM.