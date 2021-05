Michelle Keegan glamour sans effort et s’excite pour un été de «  danse, cocktails et plage  »

MICHELLE Keegan nous prépare pour l’été en se rendant sur la plage de Blackpool pour une séance photo torride.

La star de Brassic faisait sensation dans sa nouvelle ligne de mode, posant autour de la ville balnéaire emblématique et partageant son enthousiasme à l’idée que nous revenions à la normale.

Partageant les clichés sur Instagram, elle a écrit: «J’ai hâte que le temps se réchauffe! Mon nouveau [Very] les morceaux me font penser à la danse, aux cocktails et à la plage – définitivement mon mot # 3 de l’été, quel est le vôtre ?? «

Son mari, Mark Wright, a été l’un des premiers à répondre, ses messages étant «Plage, bar et bière».

Nous prendrions tout!

Dans le tournage de Very, Michelle est tout au sujet de la couleur pour la dernière collection, qui nous donne une ambiance estivale pure.

Dans l’un, elle est vue dans un pull en laine confortable et un jean à l’extérieur de la tour de Blackpool, tandis que dans l’autre, elle pose dans une robe longue à pois parfaitement sculptée.

La collection complète n’a pas encore été révélée mais nous savons déjà que nous l’achetons entièrement avant nos vacances d’été!

Une escapade est certainement la meilleure option pour Michelle en ce moment, après qu'elle et Mark Wright ont quitté leur maison d'Essex pour s'installer dans une maison temporaire tout en construisant leur manoir de rêve.









Le couple a dépensé de l’argent sur la magnifique propriété de la ferme, pour la démolir complètement afin de pouvoir construire la demeure de cinq chambres à partir de zéro.

Ils ont créé un compte Instagram dédié au projet et la maison comprendra un bar, une salle de sport, une salle de jeux pour enfants et une piscine extérieure.