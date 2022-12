Michelle Keegan étourdit les fans en onsie tout en câlinant le fils de son cousin

L’ACTRICE Michelle Keegan a révélé qu’elle était tout aussi magnifique hors caméra après avoir posté une photo franche d’elle-même dans ses confortables.

L’ancienne actrice de Coronation Street a tout dévoilé aux fans sur les réseaux sociaux, tout en se blottissant contre le fils de son cousin, Brody.

Instagram

Michelle Keegan avec le fils de son cousin[/caption]

Vêtue d’une grenouillère gris clair, Michelle a souri à la caméra tout en tenant le tout petit.

En postant quatre images, Michelle a sous-titré le collage avec le mot “dimanche”, suggérant que passer du temps avec sa famille était son temps d’arrêt parfait loin de la caméra.

Mais il n’y a pas si longtemps, Michelle et son mari Mark Wright ont pris le temps de célébrer leur septième anniversaire de mariage.

Ne perdant pas de temps à faire l’éloge de sa femme, Mark, qui s’est fait connaître sur The Only Way Is Essex, s’est rendu sur les réseaux sociaux pour dire au monde à quel point elle comptait pour lui.

Mark qui a épousé Michelle en mai 2015, a posté sur Instagram : « 7 ans à être ton mari. Ça ne vieillit jamais. Joyeux anniversaire je t’aime.

Et les fans n’ont pas tardé à sauter dans le train pour féliciter l’heureux couple.

L’un d’eux a dit : « Une belle photo d’un beau couple. Je vous souhaite à tous les deux un joyeux anniversaire de mariage. Je vous envoie à tous les deux beaucoup d’amour.

Et un autre a écrit: “Awww c’est le plus mignon, Joyeux anniversaire de mariage à vous deux.”

Instagram

Mark Wright et Michelle Keegan partagent un baiser pendant les vacances pour l’anniversaire de Michelle,[/caption]

Getty

Michelle Keegan avec son mari Mark Wright[/caption]

Instagram

Michelle Keegan avec Brody, le petit fils de sa cousine Katie Hough[/caption]