Michelle Keegan étourdit en robe à pois alors qu’elle donne aux fans un aperçu de ses vacances de luxe avec son mari Mark Wright

MICHELLE Keegan a séduit les fans lors de ses vacances de luxe en Italie après s’être glissée dans une magnifique robe à pois.

L’actrice, 36 ans, a été photographiée alors qu’elle portait la superbe robe asymétrique et elle suintait le glamour hollywoodien vintage.

Michelle Keegan a séduit dans une robe à pois à l’étranger[/caption] Instagram

L’actrice a apporté une touche de glamour hollywoodien en Italie[/caption] Instagram

Michelle est en Italie avec son mari Mark Wright[/caption]

Avec ses longs cheveux bruns coiffés dans une coiffure soignée, Michelle a accessoirisé sa robe avec un sac à main Chanel rose et noir et une touche de rouge à lèvres.

Sur une photo, l’ancienne star de Coronation Street a été photographiée de dos alors qu’elle regardait la vue incroyable.

La photo a donné aux fans un excellent aperçu du dos de sa robe et de la longue cravate à pois qui drapait entre ses épaules bronzées.

En publiant ses clichés de vacances sur Instagram, Michelle a déclaré: « Magnifique Ravello la nuit. »

Elle a également inclus des photos du paysage local et des bâtiments italiens traditionnels.

Michelle a été inondée de commentaires de ses amis célèbres et d’une armée de fans.

L’actrice et ancienne star d’EastEnders Jo Joyner a déclaré: «Un endroit si magnifique, nous sommes allés pour notre lune de miel il y a 16 ans. Apprécier .”

L’ancienne coéquipière de Michelle dans Coronation Street, Catherine Tyldesley, a ajouté: « Tu es si belle bébé. »

Alors que l’ex-actrice de Corrie, Angela Lonsdale, qui a joué aux côtés de Michelle Keegan dans Our Girl, s’est extasié : « Cette robe Miche ! Vous ressemblez à une star de cinéma hollywoodienne ! Pure classe, tu me manques babax x je t’aime.”

Michelle est actuellement à l’étranger avec son mari Mark Wright.

La semaine dernière, avant de s’envoler pour l’Italie pour leur escapade romantique, le couple a organisé une garden-party surprise pour les parents de Mark.

Carol et « Big Mark », qui sont apparus aux côtés de Mark et de sa sœur Jessica dans The Only Way Is Essex, ont eu droit à la fête pour célébrer leur 40e anniversaire de mariage.

Mais malgré leur propre immense jardin dans leur manoir de 3,5 millions de livres sterling, le couple a décidé d’organiser la fête chez le jeune frère de Mark, Josh.

Michelle a montré quelques-uns des sites italiens[/caption] Instagram

L’actrice a impressionné les fans avec ses clichés de vacances[/caption] INSTAGRAM

Avant de s’envoler, Michelle et Mark ont ​​offert à ses parents une fête surprise[/caption]