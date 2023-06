Michelle Keegan est magnifique alors qu’elle profite de vacances romantiques à Ibiza avec son mari Mark Wright

MICHELLE Keegan grésille en un clin d’œil candide lors d’une escapade amoureuse avec son mari Mark Wright.

La star, qui est devenue célèbre sur Coronation Street, a été photographiée vêtue d’une tenue d’été alors qu’elle se promenait avec l’ancien mari de la star de Towie, Mark Wright.

Michelle Keegan repérée en vacances à Ibiza

Michelle arborait une tenue estivale chic

Michelle, 36 ans, et Mark, également 36 ans, ont d’abord été aperçus sortant d’un taxi avec des bagages avant de se prélasser dans un coin salon confortable tout en profitant d’un voyage romantique à Ibiza.

La beauté brune a bercé un haut court noir qui affichait sa silhouette ensoleillée alors qu’elle pouvait être vue en train de profiter du soleil dans sa tenue décontractée.

Michelle, qui est connue pour son style chic, a complété le haut sans manches avec un pantalon en lin beige et a associé le look décontracté à un chapeau de soleil et des lunettes de soleil noires.

Mélangeant mode et fonction, Michelle portait également un sac de plage idéal assorti à son chapeau de soleil.

Mark a également porté des vêtements confortables, enfilant un t-shirt blanc cool et un short neutre.

Le couple, qui a récemment célébré son 8e anniversaire de mariage, pouvait également être vu se blottir sur des sièges à l’extérieur, avec Mark passant ses doigts dans les mèches brunes de Michelle.

Leurs vacances en couple surviennent après que Michelle a annoncé une nouvelle collection de maillots de bain super polyvalents.

Parlant de l’équipement de natation multi-usages, Michelle a déclaré: «J’ai toujours voulu créer ma propre gamme de maillots de bain dans laquelle tout le monde se sent à l’aise mais avec une touche différente.

« Cela valait vraiment la peine d’attendre afin de mettre au point un bikini multi-positions que vous pouvez porter de 20 façons différentes et que vous pouvez porter de la plage au bar. »

Pendant ce temps, les fans de la star de Our Girl l’ont vue dans le dernier épisode du drame de la BBC Ten Pound Poms hier soir.

Maintenant, ils attendent sa nouvelle série Netflix en huit épisodes Fool Me Once.

Mark, qui est marié à Michelle depuis 2015, a récemment expliqué comment le couple puissant s’est rencontré pour la première fois.

S’exprimant sur le podcast Private Parts, animé par la star de Made In Chelsea, Jamie Laing, il a détaillé: «Une sorte de cercles similaires, vraiment.

« Ensuite, je pense que la première fois, c’était lors d’un événement ensemble. Nous étions tous les deux des participants au X Factor et nous étions dans les coulisses de la salle verte et c’était elle et sa mère et moi et mon cousin.

On pouvait voir la paire se détendre sur des sièges à l'extérieur

Mark a été photographié en train de caresser les cheveux de Michelle dans une douce démonstration d'affection en public